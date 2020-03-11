2020-03-11T14:34:12+03:00
Происшествия

«Дома ждут двое маленьких деток»: вахтовики из Башкирии погибли в страшной трагедии

ДТП, унесшее жизни двоих человек, произошло утром 11 марта
Эльвина АПАРИНА
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Сегодня рано утром 11 марта в Краснокамском районе Башкирии произошла массовая авария с двумя погибшими. Как ранее сообщала «КПУфа», ДТП случилось в Краснокамском районе. На трассе Дюртюли-Нефтекамск по неизвестным пока причинам столкнулись – бензовоз КамАЗ, «Ford Focus» и «Skoda Octavia». Удар был такой силы, что «Ford Focus» превратился в груду металла. К сожалению, не обошлось без погибших, в аварии оборвались жизни двоих людей.

Как выяснила «Комсомолка», погибшими из «Ford Focus» оказались два близких друга – Дмитрий и Макар. Оба они жители Нефтекамска, работали по вахтам на севере. Друзья пока не знают, куда в злополучное утро ехали мужчины.

- Мне муж позвонил, сказал, что Дима с другом разбился. Я до сих пор не могу поверить в это. Меня трясет до сих пор, - говорит подруга Димы Лариса.

У Макара остались жена и двое маленьких детей, которые ждут его дома. Дима был единственным ребенком в семье, свою семью построить еще не успел. Пока неизвестно, когда похоронят мужчин.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным и близким погибших.

Удар был такой силы, что «Ford Focus» превратился в груду металла.

Удар был такой силы, что «Ford Focus» превратился в груду металла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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