В жестком столкновении иномарок и бензовоза в Башкирии погибли двое
ДТП произошло на трассе Дюртюли-Нефтекамск
ФОТО: ГИБДД по РБ
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Смертельная авария произошла сегодня, 11 марта, в Краснокамском районе Башкирии. Как рассказали в ГИБДД, на автодороге Дюртюли-Нефтекамск столкнулись три автомобиля – бензовоз КамАЗ, «Ford Focus» и «Skoda Octavia». Удар был такой силы, что «Ford Focus» превратился в груду металла.
К сожалению, не обошлось без погибших. По последним данным ведомства, в аварии оборвались жизни двоих людей.
- Также имеются двое пострадавших участников. Обстоятельства ДТП уточняются, информация будет предоставлена позже, - прокомментировали в ГИБДД.
ФОТО: ГИБДД по РБ
ИСТОЧНИК KP.RU