В жестком столкновении иномарок и бензовоза в Башкирии погибли двое

11 Март 2020 2020-03-11T07:53:31+03:00

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Смертельная авария произошла сегодня, 11 марта, в Краснокамском районе Башкирии. Как рассказали в ГИБДД, на автодороге Дюртюли-Нефтекамск столкнулись три автомобиля – бензовоз КамАЗ, «Ford Focus» и «Skoda Octavia». Удар был такой силы, что «Ford Focus» превратился в груду металла.

К сожалению, не обошлось без погибших. По последним данным ведомства, в аварии оборвались жизни двоих людей.

- Также имеются двое пострадавших участников. Обстоятельства ДТП уточняются, информация будет предоставлена позже, - прокомментировали в ГИБДД.

ФОТО: ГИБДД по РБ

ИСТОЧНИК KP.RU