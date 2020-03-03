В Уфе вынесли приговор нигерийцу, обвинявшемуся в изнасиловании проститутки

3 Март 2020 2020-03-03T17:30:57+03:00

Студента из Нигерии признали виновным, но отбывать срок ему не придется

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Студенту из Нигерии Айо Осиа, которого обвинила в изнасиловании известная уфимская путана, вынесли приговор.

24-летнему парню дали два года и четыре месяца колонии-поселения. Однако с учетом того, что проведенный в СИЗО день приравнивается к двум дням в колонии, отсидевший в изоляторе год и два месяца Айо был освобожден в зале суда. Как сообщает Mkset.ru, студент не смог сдержать эмоций и, выйдя из здания, упал на колени перед своим адвокатом.

Напомним, что эта нашумевшая история началась в канун празднования нового 2019 года. Проститутка Мария М. заявила, что парень пришел к ней 31 декабря под видом клиента, угрожая ножом, похитил деньги, четыре мобильных телефона и планшет, а затем изнасиловал и избил ее.

Сам Айо уверял, что секс был по обоюдному согласию, а ночная бабочка сама забрала его деньги, поэтому в качестве залога он взял ее телефон и планшет. Сам парень даже обращался за помощью к президенту Нигерии Мухаммаду Бухари, прося посодействовать в его освобождении о оправдании, а близкие Айо записывали обращение к Папе Римскому.

Уфимская путана после этого случая неоднократно светилась в эфире федеральных каналов

ИСТОЧНИК KP.RU