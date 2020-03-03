Сын Фидана Гафарова прокомментировал экстренную госпитализацию артиста

3 Март 2020 2020-03-03T15:53:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Сын легендарного артиста башкирской эстрады Фидана Гафарова в беседе с «КП-Уфа» прокомментировал состояние отца и рассказал, почему его экстренно увезли в уфимскую больницу №22. Как оказалось, народного артиста Башкирии уже прооперировали и совсем скоро выпишут.

- Операция прошла успешно, все у него хорошо, - пояснил «Комсомолке» Азамат Гафаров. – Завтра его уже выписывают. Ему удалили два камня в почках, с предстательной железой это никак не связано.

Напомним, Фидана Гафарова экстренно доставили в больницу в минувшую субботу, 29 февраля. Сейчас звезда башкирской эстрады находится в общей палате в хирургическом отделении и чувствует себя хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU