2020-03-03T15:53:49+03:00
Общество

Сын Фидана Гафарова прокомментировал экстренную госпитализацию артиста

Азамат Гафаров рассказал о состоянии звезды башкирской эстрады
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сын легендарного артиста башкирской эстрады Фидана Гафарова в беседе с «КП-Уфа» прокомментировал состояние отца и рассказал, почему его экстренно увезли в уфимскую больницу №22. Как оказалось, народного артиста Башкирии уже прооперировали и совсем скоро выпишут.

- Операция прошла успешно, все у него хорошо, - пояснил «Комсомолке» Азамат Гафаров. – Завтра его уже выписывают. Ему удалили два камня в почках, с предстательной железой это никак не связано.

Напомним, Фидана Гафарова экстренно доставили в больницу в минувшую субботу, 29 февраля. Сейчас звезда башкирской эстрады находится в общей палате в хирургическом отделении и чувствует себя хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сын Фидана Гафарова прокомментировал экстренную госпитализацию артиста
В МУП УИС назвали дату завершения корректировки платы за отопление в Уфе
Телемарафон “Вся Уфа” во имя женщин!”
В День влюбленных в Уфе неизвестный развращал студентку в бессознательном состоянии
В Башкирии из-за коронавируса закупят в резерв 100 тысяч защитных масок
Школьница из Уфы оказалась в больнице после алко-вечеринки
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «5% CASHBACK для бизнес-карт УРАЛСИБА»
В Уфе начали разбор завалов рухнувшего долгостроя в Инорсе
В Башкирии молодой отец покончил с собой после ссоры с женой
В Уфе сирота, живущая с двухлетним ребенком в бане, встала на колени перед Белым домом
Уфимскую улицу затопило рекой фекалий
Звезду башкирской эстрады Фидана Гафарова экстренно доставили в больницу
ВТБ запускает короткий номер контакт-центра — 1000
ВТБ Лизинг снова стал лидером рынка в сегменте спецтехники
В Башкирии индустриальные парки на десять лет освободили от налога на имущество
В Башкирии на посевные работы потратят более 13,5 млрд рублей
Мэр Уфы пригрозил чиновникам увольнением из-за свалки в центре города
Стало известно, на каких улицах Уфы запретят парковку
В Башкирии прохожий помог спасти провалившегося в колодец мужчину
Два человека пострадали в тройном ДТП в Уфе
В Башкирии станции скорой помощи оштрафовали на 3,7 млн рублей
В Уфе обрушились перекрытия в строящемся здании
Радик Юльякшин откровенно рассказал о будущей жене
Жителя Башкирии, убившего блогершу и спрятавшего тело в чемодан, осудили в Москве
В Уфе монтажника завалило землей в траншее
Под Уфой 96-летний ветеран получил новую квартиру
На ремонт дворов в Уфе направят 600 млн рублей
Всемирно известная певица отменила долгожданный концерт в Уфе
Отец-одиночка из Башкирии попал на «Прямой эфир» Андрея Малахова