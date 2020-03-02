2020-03-02T14:31:00+03:00
Общество

В Башкирии наказали учительницу, кричавшую и оскорблявшую своих учеников

В школе, после вмешательства министерства образования, ведется проверка по инциденту
Яна БАЗЕКИНА
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О педагоге среди местных ходят нелицеприятные слухи. Фото: соцсетиО педагоге среди местных ходят нелицеприятные слухи. Фото: соцсети
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В Башкирии разгорается скандал вокруг школы в селе Мурсалимкино Салаватского района: там учительница башкирского языка и литературы кричала и оскорбляла своих учеников, называя их «малолетними алкоголичками», «неадекватными и невоспитанными» особами. Запись с унижениями от педагога опубликовал на своей странице в соцсетях член СПЧ Динар Зайнуллин, сопроводив подписью: «Такие педагоги нам не нужны».

На ситуацию мгновенно отреагировал и министр образования Башкирии Айбулат Хажин, который пообещал разобраться в ситуации. Когда журналисты «Комсомолки» позвонили в школу, то директор заверила, что педагога отстранили от занятий.

- По факту проводится проверка. Учитель сейчас в школе не работает. Других комментариев, к сожалению, пока мы дать не можем, - ответила Римма Гарейшина.

Будет ли педагог уволена или отстранена от занятий только на время, директор не уточнила, сославшись на занятость и повесив трубку. «КП-Уфа» следит за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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