В Башкирии наказали учительницу, кричавшую и оскорблявшую своих учеников

2 Март 2020 2020-03-02T14:31:00+03:00

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В Башкирии разгорается скандал вокруг школы в селе Мурсалимкино Салаватского района: там учительница башкирского языка и литературы кричала и оскорбляла своих учеников, называя их «малолетними алкоголичками», «неадекватными и невоспитанными» особами. Запись с унижениями от педагога опубликовал на своей странице в соцсетях член СПЧ Динар Зайнуллин, сопроводив подписью: «Такие педагоги нам не нужны».

На ситуацию мгновенно отреагировал и министр образования Башкирии Айбулат Хажин, который пообещал разобраться в ситуации. Когда журналисты «Комсомолки» позвонили в школу, то директор заверила, что педагога отстранили от занятий.

- По факту проводится проверка. Учитель сейчас в школе не работает. Других комментариев, к сожалению, пока мы дать не можем, - ответила Римма Гарейшина.

Будет ли педагог уволена или отстранена от занятий только на время, директор не уточнила, сославшись на занятость и повесив трубку. «КП-Уфа» следит за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU