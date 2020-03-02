«Малолетняя алкоголичка»: в одной из школ Башкирии учитель кричала и унижала своих учеников

2 Март 2020 2020-03-02T06:32:55+03:00

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На днях к члену СПЧ Динару Зайнуллину обратилась мама школьницы из села Мурсалимкино Салаватского района. Женщина предоставила аудиозапись, сделанную ее дочерью на уроке башкирского языка и литературы, на которой учитель кричит и оскорбляет своих учеников, открыто переходя на личности.

Например, одну из учениц педагог спрашивает, с кем она живет, после чего начинает обзывать ее «малолетней алкоголичкой».

- Ты с кем живешь? С семьей? Или с дедушкой, который употребляет спиртное денно и нощно? Вот такое воспитание, ведешь себя, как малолетняя алкоголичка! Неадекватная, невоспитанная, несобранная… - выходит из себя учитель, срываясь на визг, хотя по аудиозаписи можно понять, что ребенок ей не перечит и отвечает тихо и спокойно.

- Получилось так, что за 10 лет я сам проучился в 13-ти школах. У меня было больше 150 педагогов. Но никогда ни один из них на меня так не кричал, - возмущается Динар Зайнуллин на странице в соцсетях. – Такие педагоги нам не нужны!

На ситуацию мгновенно отреагировал и министр образования Башкирии Айбулат Хажин.

- Неподобающее поведение для педагога... Будем разбираться, - заверил чиновник.

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ИСТОЧНИК KP.RU