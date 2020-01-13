2020-01-13T22:29:54+03:00
Общество

Врачи ФК «Уфа» рассказали как спасли жизнь пассажиру на борту самолета

Мужчине стало плохо прямо во время полета, но врачи клуба вовремя среагировали
Павел КРАЙНОВ
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Накануне врачи-реабилитологи футбольного клуба «Уфа» спасли жизнь пассажиру рейса МоскваЛарнака. Мужчине стало плохо во время полета и если бы не медики, все могло закончится печально. Ильшат Жданов и Александр Самородов оказали первую помощь потерявшему сознание пассажиру и тем самым спасли ему жизнь.

Авиарейс на Кипр, куда отправились футболисты «Уфы» на сборы, ничем не отличался от других таких же перелетов. Вдруг, в какой-то момент один из пассажиров внезапно упал. К счастью, благодаря бдительным медработникам его удалось спасти. Самолет не стали сажать или разворачивать.

- Это была очередь в туалет. Этот парень, Григорий, первый раз свалился, и свалился прямо на нашего врача-реабилитолога Александра Борисовича Самородова. И тут же встал. Все окружающие даже посмеялись... Потом прошло какое-то время, секунд 15, он упал в проходе и уже не встает, - вспоминает руководитель пресс-службы ФК «Уфа» Сергей Тыртышный.

Григорий поблагодарил своих спасителей за бдительность и оперативность

Григорий поблагодарил своих спасителей за бдительность и оперативность

По его словам, врач незамедлительно отреагировал на происходящее. Он попросил у экипажа воздушного судна кислородную маску и дал ее пассажиру. Вместе со своим коллегой они оказали парню первую помощь и стабилизировали его состояние. До Кипра он долетел под пристальным наблюдением другого врача команды, Ильшата Жданова.

- Впоследствии мы с ним неоднократно общались, потому что он находился под мои наблюдением. И мы нормально долетели до Кипра, - рассказал врач уфимской команды.

Для врачей уфимской команды это не первый случай, когда они пришли на помощь. Полгода назад они уже спасли жизнь болельщику «Уфы», которому стало плохо с сердцем.

Медики ФК «Уфа» спасли потерявшего сознание пассажира самолета Москва - Ларнака.

ИСТОЧНИК KP.RU

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