Врачи ФК «Уфа» рассказали как спасли жизнь пассажиру на борту самолета

Накануне врачи-реабилитологи футбольного клуба «Уфа» спасли жизнь пассажиру рейса Москва — Ларнака. Мужчине стало плохо во время полета и если бы не медики, все могло закончится печально. Ильшат Жданов и Александр Самородов оказали первую помощь потерявшему сознание пассажиру и тем самым спасли ему жизнь.

Авиарейс на Кипр, куда отправились футболисты «Уфы» на сборы, ничем не отличался от других таких же перелетов. Вдруг, в какой-то момент один из пассажиров внезапно упал. К счастью, благодаря бдительным медработникам его удалось спасти. Самолет не стали сажать или разворачивать.

- Это была очередь в туалет. Этот парень, Григорий, первый раз свалился, и свалился прямо на нашего врача-реабилитолога Александра Борисовича Самородова. И тут же встал. Все окружающие даже посмеялись... Потом прошло какое-то время, секунд 15, он упал в проходе и уже не встает, - вспоминает руководитель пресс-службы ФК «Уфа» Сергей Тыртышный.

Григорий поблагодарил своих спасителей за бдительность и оперативность

По его словам, врач незамедлительно отреагировал на происходящее. Он попросил у экипажа воздушного судна кислородную маску и дал ее пассажиру. Вместе со своим коллегой они оказали парню первую помощь и стабилизировали его состояние. До Кипра он долетел под пристальным наблюдением другого врача команды, Ильшата Жданова.

- Впоследствии мы с ним неоднократно общались, потому что он находился под мои наблюдением. И мы нормально долетели до Кипра, - рассказал врач уфимской команды.

Для врачей уфимской команды это не первый случай, когда они пришли на помощь. Полгода назад они уже спасли жизнь болельщику «Уфы», которому стало плохо с сердцем.