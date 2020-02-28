2020-02-28T17:31:48+03:00
Общество

Правоохранители нашли отпечатки пальцев пропавшего с двумя детьми уфимца Артема Мазова

Следы были обнаружены на надувном матрасе, который отыскали у водоема
Эльвина АПАРИНА
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Дома Артема ждут родители и супруга, которые не находят себе места.Дома Артема ждут родители и супруга, которые не находят себе места.
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Прошло четыре месяца с тех пор, как в Уфе пропал 37-летний Артем Мазов с двумя несовершеннолетними сыновьями. Сегодня журналистам «КП – Уфа» стало известно, что правоохранители нашли отпечатки пальцев Артема Мазова на надувном матрасе, который был обнаружен у реки на территории санатория «Речные зори». Об этом сообщила супруга мужчины Эльмира Мазова.

- Отпечатки нашли только мужа, детей нет. Но следователи сказали, что они могли смыться водой. Я надеюсь на лучшее, - сказала Эльмира корреспонденту "КП - Уфа".

Отпечатки отыскали около клапана, предназначенного для накачивания воздухом матраса. Экспертиза была сделана еще сразу после обнаружения находки, но информацией Эльмира поделилась лишь сейчас.

Напомним, что Артем Мазов пропал 26 октября 2019 года после ссоры с женой. С собой он забрал двоих детей, восьмилетнего Илью и пятилетнего Славу. Спустя двое суток после пропажи правоохранители найдут его автомобиль и надувной матрас на территории санатория «Речные зори». Водолазы искали отца с детьми почти два месяца, но поиски ни к чему не привели. Дома Артема ждут родители и супруга, которые не находят себе места. Родственники надеются на лучшее, и что Артем с детьми вернутся домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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