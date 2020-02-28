В Башкирии суд признал банкротом застройщика «Миловского парка»

28 Февр. 2020 2020-02-28T18:35:22+03:00

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Арбитражный суд Башкирии признал компанию-застройщика «Килстройинвест» банкротом. Решение о несостоятельности фирмы было вынесено 19 февраля. Конкурсным управляющим назначена Алсу Мардмамшина.

Банкротство было инициировано налоговой службой. Сумма требований кредиторов к застройщику превышала 1 млрд рублей.

«Килстройинвест» отвечал за крупнейший в Башкирии долгострой – жилой комплекс «Миловский парк», расположенный под Уфой. Недостроенными остаются 18 из 33 домов. Так и не дождались своих квартир 1,2 тысячи человек.

В отношении трех руководителей компании были возбуждены уголовные дела. В середине февраля текущего года СК Башкирии утвердил обвинительное заключение и передал материалы в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU