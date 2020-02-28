2020-02-28T18:35:22+03:00
Общество

В Башкирии суд признал банкротом застройщика «Миловского парка»

Решение было вынесено 19 февраля
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Решение вынес арбитражный судРешение вынес арбитражный суд
Изменить размер текста:

Арбитражный суд Башкирии признал компанию-застройщика «Килстройинвест» банкротом. Решение о несостоятельности фирмы было вынесено 19 февраля. Конкурсным управляющим назначена Алсу Мардмамшина.

Банкротство было инициировано налоговой службой. Сумма требований кредиторов к застройщику превышала 1 млрд рублей.

«Килстройинвест» отвечал за крупнейший в Башкирии долгострой – жилой комплекс «Миловский парк», расположенный под Уфой. Недостроенными остаются 18 из 33 домов. Так и не дождались своих квартир 1,2 тысячи человек.

В отношении трех руководителей компании были возбуждены уголовные дела. В середине февраля текущего года СК Башкирии утвердил обвинительное заключение и передал материалы в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии суд признал банкротом застройщика «Миловского парка»
Правоохранители нашли отпечатки пальцев пропавшего с двумя детьми уфимца Артема Мазова
В Уфе разыскивают без вести пропавшего 18-летнего парня
В Уфе проходят массовые проверки водителей
Телемарафон «Вся Уфа» во имя женщин!»
ВТБ Лизинг предлагает новые KODA KAROQ с выгодой до 9%
Директор турбазы в Башкирии раскрыла подробности инцидента, в котором мужчине едва не отрезало голову
Из-за пожара в кафе в центре Уфы эвакуировали 12 человек
Форвард «Салавата Юлаева» Никита Сошников получил травму перед играми плей-офф
Радий Хабиров назвал проблему, которая вызывает наибольшее беспокойство
Девочка из Уфы месяц скрывала, что ее лишили чести прямо в собственном подъезде
В Башкирии загорелся зерновой склад
В Башкирии для отцов учредили общественную награду
Власти Уфы хотят закупить два туалета с акустической системой за 4,8 млн рублей
Семью из Башкирии, разбившуюся на трассе в Коми после никаха, похоронят на родине
ВТБ отменяет все комиссии в мобильном банке 28 февраля
«Сын испугался и заплакал»: уфимка с маленьким ребенком спаслась от мужа-тирана
В Башкирии ограничено движение по части трассы для всех машин
В подъезде дома в Башкирии застукали женщину за опасным занятием
Видео со стыдливой бойцовской собакой из Уфы взорвало интернет
В горах на границе с Башкирией был найден замерзший до смерти мужчина