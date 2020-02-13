13 Февр. 2020 2020-02-13T14:18:22+03:00

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Второй отдел по расследованию особо важных дел СК Башкирии завершил расследование уголовного дела по хищению 2 млрд рублей у дольщиков «Миловского парка». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Руководство застройщика «КилСтройИнвест» – Дмитрий Комлев, Павел Рыцев и Иван Арапов – обвиняются по трем статьям: мошенничество, причинение имущественного ущерба и уклонение от уплаты налогов.

Следствие установило, что с 2013 по 2017 годы фигуранты получали деньги по договорам долевого участия ЖК «Миловский парк» от полутора тысяч граждан. Обязательства по строительству и предоставлению жилья так и не были исполнены, в результате чего 1,2 тысячи дольщикам был причинен ущерб на сумму более двух миллиардов рублей. Эти средства расходовались на цели, не связанные со строительством объектов.

– В результате была необоснованно занижена налогооблагаемая база и не был уплачен налог на прибыль предприятия на общую сумму свыше 38 млн рублей, что является особо крупным размером, – сообщили в СК.

На имущество обвиняемых, их родственников и аффилированных лиц был наложен арест на 400 млн рублей. Вину предполагаемые мошенники не признали.

Обвинительное заключение утверждено. После вручения его копии фигурантам дело передадут в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU