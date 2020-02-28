Директор турбазы в Башкирии раскрыла подробности инцидента, в котором мужчине едва не отрезало голову

28 Февр. 2020 2020-02-28T15:37:01+03:00

Владелица сообщила, что конфликт между ими и гостем исчерпан, заявление в полицию никто писать не собирается.

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Стали известны подробности ЧП, в котором туристу на базе отдыха Ильмурзино чуть не оторвало голову. Как ранее сообщала «КП – Уфа», инцидент произошел накануне – 23 февраля мужчина катался на снегоходе и налетел на растянутый стальной трос. Его друг обвинил владельцев турбазы в халатности.

Директор базы отдыха рассказала «Комсомолке» свою версию. Со слов Юлии Валуевой, управлял снегоходом очень пьяный мужчина, а в аренду транспорт брал его трезвый товарищ.

- Договор оформил трезвый гость, а потом он отдал выпившему человеку. Тот катался на большой скорости и заехал туда, куда нельзя было, хотя инструктор рассказал, где можно кататься, а где нет. Наш врач оказал пострадавшему первую помощь, потом на скорой он уехал в 21-юу больницу. Часа через два гость вернулся обратно и продолжил веселье, - сказала Юлия.

Владелица сообщила, что конфликт между ими и гостем исчерпан, заявление в полицию никто писать не собирается.

ИСТОЧНИК KP.RU