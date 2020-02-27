«Разорвал шею»: на базе отдыха в Башкирии туристы на снегоходе налетел на стальной трос

27 Февр. 2020 2020-02-27T15:34:34+03:00

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На базе отдыха Ильмурзино в Кушнаренковском районе Башкирии турист едва не лишился головы, налетев на растянутый стальной трос. Об инциденте в соцсетях сообщил друг пострадавшего. Несчастный случай произошел днем 23 февраля.

– Грубейшее нарушение и халатность персонала, обеспечивающего технику безопасности и здоровья отдыхающих на территории людей, привели к ужасному, – рассказал парень.

фото: соцсети

По его словам, при движении по озеру в «метрах 150 от самой базы отдыха» его друг, управляя снегоходом, налетел на натянутый металлический трос. Он не был обозначен предупреждающими знаками и сигнальными лентами.

– В тот момент на снегоходе находилось два человека, оба получили множественные травмы, водитель снегохода получил рваную рану шеи и повреждение грудной клетки, первая медицинская помощь была оказана врачом, который был гостем парка отдыха, – пояснил автор поста, отметив, что медперсонал самого парка отсутствовал.

Пострадавших доставили в Уфу, в 21-ю больницу. Парень добавил, что «руководство парка пыталось опровергнуть свою вину» и почти сразу сняло тот самый металлический трос». В конце своего поста молодой человек предостерег от поездки на базу всех, кто собирается туда ехать.

В Башкирии туристу чуть не отрезало голову стальным тросом // 27.02.

ИСТОЧНИК KP.RU