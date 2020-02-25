2020-02-25T11:35:03+03:00
Общество

Учительнице информатики вручили орден за спасение детей в «башкирском колумбайне»

Екатерина Першина перегородила дорогу подростку, который пытался убить одноклассников
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: glavarb.ruфото: glavarb.ru
Изменить размер текста:

Учительнице информатики стерлитамакской школы №1 Екатерине Першиной вручили орден генерала Шаймуратова. Она перегородила дорогу подростку, который пытался расправиться со своими одноклассниками во время так называемого «башкирского колумбайна». Инцидент произошел 18 апреля 2018 года. Пытаясь защитить своих учеников, Першина получила ранение в грудь охотничьим ружьем. Все пострадавшие от рук обезумевшего школьника Тимура выжили. Самого его отправили на принудительное лечение.

Педагог получил госнаграду из рук главы Башкирии Радия Хабирова. Орден генерала Минигали Шаймуратова вручается «за самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, сопряжённых с риском для жизни».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Да, мне хочется флирта»: красавица из Башкирии попала в провокационное ТВ-шоу
Пожилой мужчина из Башкирии совратил 15-летнюю внучку с ДЦП
В Коми при столкновении с бензовозом насмерть разбилась семья с двумя детьми из Башкирии
Гострудинспекция Башкирии расследует инцидент с мужчиной, которого на работе засосало в трубу
Учительнице информатики вручили орден за спасение детей в «башкирском колумбайне»
«Ее затравили в соцсетях»: таксист из Башкирии простил молодую маму, которая напала на него в машине
Радий Хабиров вошел в топ-20 мужчин года
На реке Белой в Башкирии обнаружили труп мужчины
Радий Хабиров поручил наградить фельдшера скорой, которая в одиночку помогала участникам массовой аварии
На какие выплаты могут рассчитывать семьи с детьми в Башкирии
«Надежда есть»: Жена пропавшего с детьми Артема Мазова рассказала о результатах последнего биллинга
«Погиб в день своего рождения»: подробности пожара в Башкирии, унесшего жизнь двухлетнего мальчика
94-летней бабушке из Уфы, которую квартиранты травили уксусом, помогли волонтеры
Радий Хабиров пригрозил главам районов «общением с прокуратурой»
В Уфе загорелась гостиница: эвакуировано 80 человек
В Башкирии водитель «Гранты» сбил пятилетнего ребенка
В ЗАГСе Уфы назвали самые оригинальные имена новорожденных
Ехал на учебу на попутке: подросток из Башкирии погиб в аварии на пути в Екатеринбург
В Башкирии разыскивают пропавшего в День влюбленных 20-летнего парня
В Уфе женщина, представившись соцработником, похитила крупную сумму у пенсионерки
Уфимка привязала собаку на морозе возле торгового центра и ушла гулять по магазинам
Стало известно, каким в Башкирии будет конец февраля и начало марта
Пропавшая четыре года назад 27-летняя девушка из Башкирии приехала на похороны отца
На трассе М-5 в Башкирии за несколько часов произошло 10 аварий