После нападения ученика на школу в Башкирии под суд отправили директора

Истрия с прошлогодним нападением ученика на школу в Стерлитамаке близка к завершению. Спустя чуть более года раны пострадавших зажили, а устроивший поножовщину Тимур А. (имя изменено – прим. ред.) проходит принудительное лечение в психиатрической клинике. Точку в расследовании громкого дела накануне поставил следственный комитет по Башкирии – в суд ушло дело директора учебного заведения, где 18 апреля 2018 года и разыгралась кровавая трагедия.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Утром того злосчастного дня 17-лений ученик девятого класса коррекционного класса Тимур пришел в школу с канистрой бензина и огромным ножом. В самом начале урока информатики он выхватил холодное оружие и напал на 15-летнюю одноклассницу. Невменяемый парень успел нанести ей удар ножом. Спасая свою жизнь, девушка выпрыгнула из окна второго этажа и сломала ногу.

Остановить разъяренного ученика пыталась преподаватель Екатерина Першина. Она перегородила дорогу Тимуру, но тот вонзил охотничий нож ей в грудь. Удар лезвием получила еще одна одноклассница изверга. Пока он орудовал холодным оружием, другие ученики бросились к выходу. Один из старшеклассников прибежал на крики и тоже попытался остановить Тимура. В ответ тот отскочил в сторону, достал канистру и разлили по классу горючее. В этот момент парень, что пытался его задержать, бросил эту затею и стал выводить из кабинета учительницу и еще одну раненую девушку.

Благодаря действиям администрации школы и учителей эвакуация прошла без сучка и задоринки

Поняв, что план провалился, Тимур поджег бензин и попытался свести счеты с жизнью. Его спасли прибывшие за считанные минуты медики бригады скорой помощи. Всех учеников эвакуировали, занятия отменили.

ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

В тот же день правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении Тимура. Его обвиняли сразу по нескольким тяжким статьям. Точно было известно, что у парня был замысел убить кого-то из класса. Кто это будет, по всей видимости, для него значения не имело. Однако в ходе расследования была назначена психиатрическая экспертиза, которая показала, что парень не отдавал отчет своим действиям. В конце апреля суд вынес ему приговор: принудительное лечение сроком на один год.

Как сейчас живут пострадавшие от нападения школьницы, остается только догадываться. Известно, что учительница информатики Екатерина Першина вернулась на работу. В сентябре прошлого года ее представили к награде.

Тимур А. по решению суда отправился на принудительное лечение

«ВЕСЬ ГОРОД ОБ ЭТОМ ЗНАЛ»

Что касается директора школы №1 Стерлитамака, то в ближайшее время ей предстоит явиться в суд. Женщину обвиняют в преступной халатности, из-за которой «башкирский колумбайн» вообще смог состояться. По версии следствия, руководитель учебного заведения заранее знала, что Тимур планирует пойти на убийство. Только чудо и стечение обстоятельств позволило избежать гибели его жертв.

По данным следкома по Башкирии, будущий «колумбайнер» за день до нападения писал в социальных сетях, что планирует идти убивать. Директор школы также знала об этом – вечером ей позвонила коллега и сообщила, что один из ее учеников задумал немыслимое. Но женщина проигнорировала все предупреждения, что и привело к печально известным событиям.

Наталью Муратову поддержали родители учеников, но следователи возбудили уголовное дело

В день нападения на школу «Комсомолке» удалось поговорить с мамой одной из пострадавших от рук Тимура девушек. Она сквозь слезы рассказала, что девушка, как и ее одноклассники знала заранее о предстоящей трагедии.

- Она говорила, что этот парень уже давно говорил, что хочет напасть на школу. Да весь город об этом знал! Как дочка мне рассказала, всерьез его никто тогда не воспринимал, но об этом знали не только ученики, но и их родители. В городе почти все друг друга знают, ученики общаются, - говорила тогда мама школьницы.

СУД ДА ДЕЛО

Через несколько дней после попытки «колумбайна» директора школы отстранили от работы, но в ее защиту выступили родители учеников. Они в один голос утверждали: женщина не виновата и вообще, в тот день она среагировала как положено. Якобы, если бы не ее расторопность, человеческих жертв было бы не избежать. Под давлением общественности ее восстановили в должности. Но следователи все равно возбудили уголовное дело по халатности.

В ближайшее время материала дела будут переданы в суд, который и решит судьбу директора скандально известно школы №1 в Стерлитамаке.