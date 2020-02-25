«Ее затравили в соцсетях»: таксист из Башкирии простил молодую маму, которая напала на него в машине

25 Февр. 2020 2020-02-25T11:22:18+03:00

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В минувшие выходные в Стерлитамаке случился неприятный инцидент: между таксистом и пассажиркой, которая села в машину с двумя детьми, разгорелся скандал. Напомним, что женщина вызвала такси, не предупредив, что с ней поедут несовершеннолетние дети. В итоге водитель отказался везти молодую мать и включил камеру, а разозленная женщина начала оскорблять таксиста, а потом и вовсе набросилась на него с кулаками. Запись инцидента быстро распространилась по соцсетям, а молодую женщину начали унижать и травить комментаторы.

В итоге за пассажирку решил заступиться сам водитель, пояснив, что конфликт между ними давно исчерпан и не стоит дальше раздувать ситуацию.

- Сегодня утром мне позвонила эта девушка: она была сильно расстроена, плакала, что ее буквально затравили в соцсетях. Она пожаловалась, что ее больные мама и бабушка читают эти оскорбления и очень переживают. Хочу сказать, что с пассажиркой мы помирились и никаких претензий друг к другу не имеем, - рассказал Эдуард Т.

Также водитель подтвердил, что скандальное видео дошло до руководства компании, в которой он работает. Сейчас по данному факту проводится служебная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU