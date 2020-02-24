2020-02-24T15:20:36+03:00
Общество

В Башкирии молодая мать напала на водителя такси

Между водителем и пассажиркой случился конфликт из-за детей [видео]
Эльвина АПАРИНА
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Женщина не выдержала и набросилась на него с кулаками, стала кричать матом.Женщина не выдержала и набросилась на него с кулаками, стала кричать матом.
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На днях в Стерлитамаке произошел серьезный конфликт между таксистом и пассажиркой с двумя детьми. Видео с места появилось в одном из пабликов в социальных сетях. Камеру включили спустя какое-то время после начала словесной перепалки, поэтому, из-за чего именно произошел конфликт, сказать невозможно. По предварительным данным, женщина вызвала такси и не указала, что поедет с двумя маленькими детьми. У водителя оказалось только одно детское автокресло. Мужчина попросил доплатить женщину 30 рублей, та согласилась, казалось бы, вопрос решен, но в последний момент он отказался везти молодую мать и включил камеру.

- Я что за доплату в 30 рублей должен по этой проклятой дороге ехать? – спрашивает он у женщины.

В конечном итоге горожанка стала вызывать новую машину, и таксист стал влезать в разговор со словами – у нее двое детей, укажите.

Женщина не выдержала и набросилась на него с кулаками, стала кричать матом. В результате ее дети испугались и стали плакать, просить маму скорее уйти отсюда.

В соцсетях ролик распространился быстро. Комментаторы разделились на два лагеря – одни писали, что женщина истеричка, напугала детей, а вторые наоборот решили, что таксист специально провоцировал женщину дабы заснять такой видеоролик.

Закончилось все тем, что женщина с детьми ушла из машины, а водитель уехал.

Мама из Стерлитамака напала на водителя такси // 24.02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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