На трассе М-5 в Башкирии за несколько часов произошло 10 аварий

24 Февр. 2020 2020-02-24T16:09:29+03:00

Напомним, что ранее дорожная полиция убедительно попросила жителей региона не выезжать на трассу без острой необходимости.

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Сегодня днем с 1429 по 1455 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск за несколько часов произошло 10 ДТП с участием более 30 транспортных средств.

Как сообщили в ГИБДД по РБ, всему виной сильнейшая метель. Из-за нее на трассе ухудшилась видимость.

Около 14 часов столкнулись четыре попутные машины: Daewoo Matiz, VW Tiguan, Hundai Solaris и грузовик Scania. Здесь пострадала 18-летняя пассажирка Daewoo.

С периодичностью в несколько минут произошло еще четыре ДТП, в которых столкнулись 10 транспортных средств. Автомобили получили механические повреждения, подробности происшествий сейчас уточняются.

Напомним, что ранее дорожная полиция убедительно попросила жителей региона не выезжать на трассу без острой необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU