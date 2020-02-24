2020-02-24T16:09:29+03:00
Происшествия

На трассе М-5 в Башкирии за несколько часов произошло 10 аварий

В ДТП 30 машин получили механические повреждения
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Напомним, что ранее дорожная полиция убедительно попросила жителей региона не выезжать на трассу без острой необходимости.Напомним, что ранее дорожная полиция убедительно попросила жителей региона не выезжать на трассу без острой необходимости.
Изменить размер текста:

Сегодня днем с 1429 по 1455 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск за несколько часов произошло 10 ДТП с участием более 30 транспортных средств.

Как сообщили в ГИБДД по РБ, всему виной сильнейшая метель. Из-за нее на трассе ухудшилась видимость.

Около 14 часов столкнулись четыре попутные машины: Daewoo Matiz, VW Tiguan, Hundai Solaris и грузовик Scania. Здесь пострадала 18-летняя пассажирка Daewoo.

С периодичностью в несколько минут произошло еще четыре ДТП, в которых столкнулись 10 транспортных средств. Автомобили получили механические повреждения, подробности происшествий сейчас уточняются.

Напомним, что ранее дорожная полиция убедительно попросила жителей региона не выезжать на трассу без острой необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, каким будет конец февраля и начало марта
Пропавшая четыре года назад 27-летняя девушка из Башкирии приехала на похороны отца
На трассе М-5 в Башкирии за несколько часов произошло 10 аварий
В Башкирии молодая мать напала на водителя такси
В ГИБДД Башкирии предупредили об опасных погодных условиях
Где пройдут масленичные гуляния в Уфе 2020
Житель Башкирии сбил на автомобиле лошадь и погиб
В Башкирии опрокинулась иномарка, есть погибший
Десятки частных домов в Уфе останутся без света
«Ушла вслед за мамой и папой»: в Башкирии скончалась пострадавшая на трассе девочка
«Просто взял и упал в обморок»: уфимские акушеры-гинекологи рассказали о партнерских родах
«Хотел спасти его, но получил удар ножом»: в Башкирии жестоко расправились с молодым отцом
12 жителей Башкирии узнали, что у них онкология, придя на прием к стоматологу
«Гипнотизер» из Башкирии обманом отбирал деньги у жителей соседнего региона
«Хотим, чтобы жил последние годы в любви»: в Башкирии ищут хозяев для кота с тяжелой судьбой
Жительница Стерлитамака исколола ножом своего возлюбленного
Жителя Башкирии, пропавшего осенью, нашли мертвым
К концу года в Сибае откроется концертный зал
В Уфе для 102-летнего ветерана ВОВ устроили парад перед домом
На Башкирию обрушатся метели и сильный ветер - МЧС
В Уфе водителя зажало в искореженном авто после ДТП
Жители Башкирии устроили давку прямо в торговом центре
«Она так не гоняла!»: в Башкирии трагически погибла мать троих детей