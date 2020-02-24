В ГИБДД Башкирии предупредили об опасных погодных условиях
Автомобилистам советуют воздержаться от поездок за город
.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Сегодня, 24 февраля, во многих районах Башкирии наблюдается ухудшение погодных условий, сильный снегопад.
В связи с этим ГИБДД республики рекомендует водителям снизить скорость, увеличить дистанцию, быть максимально осторожными.
- Сотрудники ГИБДД нацелены на оказание помощи, дежурят на наиболее сложных участках автодорог, - написал Динар Гильмутдинов в своем блоге.
Автомобилистам сегодня лучше воздержаться от поездок за город, если в них нет острой необходимости. Такой характер погоды сохранится до середины недели.
ИСТОЧНИК KP.RU