В ГИБДД Башкирии предупредили об опасных погодных условиях

24 Февр. 2020 2020-02-24T14:40:53+03:00

Автомобилистам советуют воздержаться от поездок за город

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Сегодня, 24 февраля, во многих районах Башкирии наблюдается ухудшение погодных условий, сильный снегопад.

В связи с этим ГИБДД республики рекомендует водителям снизить скорость, увеличить дистанцию, быть максимально осторожными.

- Сотрудники ГИБДД нацелены на оказание помощи, дежурят на наиболее сложных участках автодорог, - написал Динар Гильмутдинов в своем блоге.

Автомобилистам сегодня лучше воздержаться от поездок за город, если в них нет острой необходимости. Такой характер погоды сохранится до середины недели.

ИСТОЧНИК KP.RU