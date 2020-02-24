2020-02-24T10:15:30+03:00
Происшествия

«Ушла вслед за мамой и папой»: в Башкирии скончалась пострадавшая на трассе девочка

Почти неделю врачи боролись за ее жизнь
Эльвина АПАРИНА
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В тот день они ехали в Уфу, чтобы показать дочь врачу.В тот день они ехали в Уфу, чтобы показать дочь врачу.
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В больнице скончалась 10-летняя девочка, которая пострадала в жесткой аварии в Кармаскалинском районе.

Напомним, что ДТП произошло днем 18 февраля, на автодороге Уфа-Оренбург, неподалеку от деревни Бузовьязы. Грузовик DAF остановился на светофоре, и в этот момент сзади в него влетел автомобиль «Volkswagen Polo», в котором находились супруги и их дочь. Удар был такой силы, что иномарка буквально залетела под фуру и превратилась в груду металла. Родители малышки погибли на месте, а сама она была госпитализирована. К сожалению, старания врачей не помогли, и она умерла.

Погибшими оказались семья из Кумертау. В тот день они ехали в Уфу, чтобы показать дочь врачу. Дома их осталась ждать еще одна шестилетняя дочка. Малышка постоянно спрашивает у родственников, когда же приедут домой ее родители и сестра.

Грузовик DAF остановился на светофоре, и в этот момент сзади в него влетел автомобиль «Volkswagen Polo»

Грузовик DAF остановился на светофоре, и в этот момент сзади в него влетел автомобиль «Volkswagen Polo»

ИСТОЧНИК KP.RU

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