«Малышка спрашивает, когда мама и папа вернутся» у погибшей в ДТП пары из Башкирии дома осталась еще одна дочь

Страшная авария на трассе в Кармаскалинском районе Башкирии унесла жизни супружеской пары из Кумертау, а их 10-летняя дочь сейчас в критическом состоянии находится в больнице, за ее жизнь борются врачи, но, к сожалению, пока не дают никаких прогнозов.

«МАШИНА ПРОСТО В ФАРШ»

Напомним, что все произошло днем 18 февраля, на автодороге Уфа-Оренбург, неподалеку от деревни Бузовьязы. Как сообщили в республиканской Госавтоинспекции, грузовик DAF остановился на светофоре, и в этот момент сзади в него влетел автомобиль Volkswagen Polo, в котором находились супруги и их дочь. Удар был такой силы, что иномарка буквально залетела под фуру и превратилась в груду искореженного железа. Проезжавшие мимо водители бросились на помощь, вызвали скорую помощь и спасателей.

Автомобиль залетел под фуру, шансов выжить у супругов просто не было

- Мурашки по коже от увиденного до сих пор. Машина просто в фарш, все вокруг кричали, суетились, не знали, чем помочь. Очень страшное зрелище, ты видишь людей в салоне и не знаешь – живы они или нет, потом видишь ребенка всего в крови, и сердце обрывается, - делится впечатлениями очевидец аварии Ильмир М.

Прибывшие спасатели с помощью специального инструмента разрезали смятый салон автомобиля и вытащили тела погибших – к сожалению, от полученных травм они скончались на месте. Десятилетнюю девочку, которая находилась на заднем пассажирском сиденье, с серьезной черепно-мозговой травмой, множественными ушибами и переломами на скорой доставили в Аургазинскую центральную больницу. Третьеклассница сейчас находится в реанимации, врачи оценивают ее состояние как крайне тяжелое. Водитель фуры, 57-летний житель Чувашской республики, отделался испугом.

Что же стало причиной смертельной аварии, сейчас выясняют следователи и дорожные полицейские. По некоторым данным, водитель «Фольксвагена» мог превысить скорость или отвлечься на дороге и не заметить вовремя остановившуюся фуру. Но большинство очевидцев аварии винят во всем оледеневшую дорогу и пургу, из-за которой видимость на трассе была практически нулевая.

- На дороге была просто снежная каша, левая полоса вообще нечищенная, габариты в такую метель очень сложно заметить, даже если едешь со скоростью под 40, - говорит очевидец Денис К.

- Водитель не уснуть или отвлечься за рулем. Он до такой степени любил жену и дочек, что просто бы себе не позволил этого! – уверяет знакомая семьи Наталья М.

«ЕХАЛИ С ДОЧЕРЬЮ В БОЛЬНИЦУ В УФУ»

Погибшими в аварии оказались супруги из Кумертау – 41-летний Евгений В. и его 35-летняя супруга Алина. В тот роковой день они ехали в Уфу, чтобы показать свою старшую десятилетнюю дочь Инессу (имена несовершеннолетних изменены – ред.) врачу. Как рассказали родственники погибших, в последнее время девочка часто жаловалась на головную боль, головокружения и слабость, поэтому невролог отправил их в Уфу на МРТ. Младшая дочь, шестилетняя Арина осталась дома вместе с бабушкой и дедушкой. Малышка до сих пор не знает о случившемся и постоянно спрашивает, когда же мама и папа вернутся домой.

Евгений души не чаял в своих любимых девочках

- Не могу поверить в случившееся. Такая семья была – дружная, любящая, веселая. Женя – один из самых добрых и светлых людей, которых я когда-либо знала. Он всегда приходил на помощь, мог дать совет и развеселить в любой ситуации. И жена у него была просто умница, очень врачом мечтала быть, даже училась где-то в медицинском. Девочки сиротами остались, как дальше жить им с этим, - сокрушается близкая подруга погибших Марина С.

Родная сестра Алины Наталья не может сдержать своих слез: женщина до сих пор не может поверить, что ее любимой сестры и ее мужа больше нет в живых. Также до сих пор серьезные опасения вызывает состояние пострадавшей племянницы, которая сейчас находится в реанимации.

- Ее вчера прооперировали, череп и мозг буквально по кусочкам собирали, врачи даже из Уфы приезжали, - плачет Наталья. – Врачи до сих пор не дают никаких прогнозов, не знают – выживет или нет, говорят, что сейчас только остается ждать. Жизнь ее висит на волоске. Все мы молимся и ждем чуда.

Сейчас безутешные родственники организуют похороны погибших супругов. Близкие и друзья Евгения и Алины организовали сбор, ведь девочки остались без родителей, и им очень нужна любая помощь.

- Я хочу поблагодарить каждого, кто откликнулся на нашу беду. Мне звонят незнакомые люди, выражают соболезнования, помогают с похоронами. Спасибо каждому из вас, за ваши слова поддержки, за помощь, счастья и благополучия вашим близким, - признается Наталья.

Воспитывать девочек будут ближайшие родственники Алины

Телефон, по которому желающие могут оказать помощь с похоронами и на лечение малышки – 89371509250 (привязан к карте Сбербанка на имя Барановой Натальи, родной сестры Алины В.).

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования родным погибших супругов и желает скорейшего выздоровления пострадавшей девочке.