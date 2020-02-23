«Она так не гоняла!»: в Башкирии трагически погибла мать троих детей

23 Февр. 2020 2020-02-23T12:49:13+03:00

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Днем 22 февраля в Белорецком районе Башкирии произошла страшная авария с участием трех автомобилей. На трассе Уфа-Белорецк близ села Серменево "Нексия" столкнулась с "Фордом Фокус", а тот отлетел в "Шкоду Рапид". Удар был настолько разрушительным, что части машин раскидало на десятки метров вокруг.

В ГИБДД Башкирии рассказали, что 33-летняя водитель "Нексии" погибла на месте. Среди пострадавших - три человека из "Форда" и водитель "Шкоды".

Как стало известно "КП-Уфа", погибшей оказалась жительница села Улуелга Белорецкого района Лилия Б. Судя по информации из открытых источников, женщина трудилась на местной ветеринарной станции в качестве санитара. Многие пользователи соцсетей, исходя из фотографий с места аварии, предположили, что Лилия ехала на большой скорости. Знакомые женщины уверены, это невозможно.

- Она так не гоняла, я знаю ее давно. Мы односельчане из села Улуелга. Она, может, не в то время оказалась там, - пишет Азиз А.

Известно, что у женщины остались трое несовершеннолетних детей - две дочки и сын.

- До сих пор не верится. Трое детей остались без мамы, очень жаль. Мы все до сих пор в шоке... Как же так, за что... Она была светлым, добрым человечком, - написала в соцсетях Дилара М.

У женщины остались трое детей

ИСТОЧНИК KP.RU