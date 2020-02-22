2020-02-22T14:47:57+03:00
Происшествия

В страшной массовой аварии на трассе Башкирии погибла молодая женщина

Еще двое пассажиров «Форда» с травмами находятся в больнице
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: республиканская ГосавтоинспекцияФото: республиканская Госавтоинспекция
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Сегодня днем, 22 февраля, в Белорецком районе Башкирии произошла серьезная авария, в которой погибла молодая женщина. Как рассказали в республиканской Госавтоинспекции, на 198-м километре автодороги «Уфа - Белорецк», неподалеку от деревни Серменево, столкнулись встречные «Деу Нексия» и «Форд Фокус», после чего "Нексия" столкнулась со «Шкодой Октавией». Удар был такой силы, что от иномарок остались только жестяные лохмотья, которые раскидало на десятки метров. Прибывшим спасателям с помощью специального инструмента пришлось разрезать искореженные салоны, чтобы достать тела пострадавших.

В итоге на месте от полученных травм мгновенно скончалась 33-летняя водитель «Нексии», водитель и пассажир «Форда» с травмами и переломами доставлены в ближайшую больницу.

Фото: республиканская Госавтоинспекция

Фото: республиканская Госавтоинспекция

- На месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренные службы. Обстоятельства уточняются, - добавили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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