2020-02-21T06:51:55+03:00
Общество

«Отключили от аппарата»: блогер из Уфы Рустам Набиев рассказал о состоянии новорожденной дочери

Малышка начала дышать сама
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Ребенок пошел на поправкуРебенок пошел на поправку
Изменить размер текста:

Блогер Рустам Набиев рассказал о самочувствии своей младшей дочери Амины. Крошке еще нет и месяца, но она уже подхватила опасное заболевание - пневмонию. Девочку увезли в реанимацию, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и назначили антибиотики. Состояние Амины врачи оценивали как стабильно тяжелое, но вчера, 20 февраля, малышке стало лучше и, наконец, к вечеру медики приняли решение отключить ее от оборудования.

Рустам поделился счастливой новостью с подписчиками в соцсетях.

- Вечером Амину отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, теперь она сама дышит. Я так рад! Она идет на поправку, - рассказал блогер.

Парень поблагодарил всех, кто поддержал его семью в этот непростой момент.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Радия Хабирова возмутили сырки с плесенью, которыми кормили школьников в Башкирии
Шесть человек, включая ребенка, пострадали в ДТП с автобусом в Уфе
«Отключили от аппарата»: блогер из Уфы Рустам Набиев рассказал о состоянии новорожденной дочери
В Уфе тестируют «умные» остановки
У «чёрных» копателей в Башкирии будут изымать технику
«Намекнул, что выложит в сеть наше «хоум-видео»»: молодую уфимку шантажирует бывший муж
Уфимец погиб во время чистки снега на крыше
Глава Башкирии показал, как будет выглядеть Бирск после перезагрузки
Стал известен срок, который грозит жителю Башкирии, избившему до смерти многодетную мать
Уфимский блогер Рустам Набиев рассказал о состоянии своей новорожденной дочери
Мэрия Уфы перестанет светиться на две ночи из-за съемок видеоролика
Банк УРАЛСИБ предлагает новые памятные серебряные монеты «С Днем рождения», «Свадьба» и «Новорожденный»
«Остановил издевательство»: Радий Хабиров показал корабль башкирского пароходства после нескольких лет простоя
Телемарафон «Вся Уфа» во имя женщин!»
В уфимском суде с собой покончил мужчина, подозреваемый в убийстве жены
СК и ФСБ проводят обыск в центральном офисе башкирской налоговой
Экс-глава госкомитета Башкирии по внешнеэкономическим связям будет работать в Азербайджане
Рядом с лабораторией гемодиализа в Уфе обнаружили труп
В Башкирии задержали молодого парня, который примотал приятеля к машине и возил по городу
Прямые рейсы из Уфы в Ереван будут осуществлять сразу две авиакомпании
Козырек около главного входа школы в Башкирии обрушился от снега
В Уфе водителю оставили странное изображение на стекле машины
СК возбудил уголовное дело на чиновников Башкультнаследия из-за сноса в Уфе памятника архитектуры
Енот устроил погром в квартире уфимца
Уфимец организовал закрытый клуб любителей секса без обязательств
Мэрии Уфы предстоит в третий раз рассмотреть подрядчиков на строительство моста за 8,7 млрд рублей
Благотворительная акция ВТБ «Мир без слез» в этом году пройдет в Уфе
В Башкирии молодая девушка за рулем легковушки сбила мужчину
Жители Башкирии стали чаще жениться в День святого Валентина