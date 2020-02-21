«Отключили от аппарата»: блогер из Уфы Рустам Набиев рассказал о состоянии новорожденной дочери

21 Февр. 2020 2020-02-21T06:51:55+03:00

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Блогер Рустам Набиев рассказал о самочувствии своей младшей дочери Амины. Крошке еще нет и месяца, но она уже подхватила опасное заболевание - пневмонию. Девочку увезли в реанимацию, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и назначили антибиотики. Состояние Амины врачи оценивали как стабильно тяжелое, но вчера, 20 февраля, малышке стало лучше и, наконец, к вечеру медики приняли решение отключить ее от оборудования.

Рустам поделился счастливой новостью с подписчиками в соцсетях.

- Вечером Амину отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, теперь она сама дышит. Я так рад! Она идет на поправку, - рассказал блогер.

Парень поблагодарил всех, кто поддержал его семью в этот непростой момент.

ИСТОЧНИК KP.RU