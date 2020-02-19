2020-02-19T19:02:39+03:00
Общество

«Сейчас в реанимации на аппарате ИВЛ»: уфимский блогер Рустам Набиев рассказал о состоянии новорожденной дочери

У 26-дневной малышки диагностировали пневмонию легких
Яна БАЗЕКИНА
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Рустам Набиев не отходит от своей младшей дочери Фото: личный архив героя публикацииРустам Набиев не отходит от своей младшей дочери Фото: личный архив героя публикации
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Невеселые новости пришли из семьи уфимского блогера Рустама Набиева, выжившего при обрушении казармы в Омске. Еще недавно мужчина радовался рождению младшей дочери Амины, а сейчас малышка, которой всего 26 дней от роду, находится в реанимации на аппарате ИВЛ. У девочки врачи диагностировали пневмонию, ее состояние оценивается как тяжелое, поскольку кровь недостаточно насыщается кислородом. Ребенка кормят через зонд и подключили антибиотикотерапию.

- Видеть, как болеют дети, – это тяжело, а когда болеют твои дети – ещё тяжелее. Но самое главное – это не поддаваться эмоциям, панике. Жизнь – хороший учитель, и она нас научила многому. Поэтому у нас уже выработался иммунитет, и такие испытания наша семья проходит, как орешки щёлкать, - поделился со своими подписчиками Рустам Набиев в своем «Инстаграме», поблагодарив всех за поддержку и участие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Сейчас в реанимации на аппарате ИВЛ»: уфимский блогер Рустам Набиев рассказал о состоянии новорожденной дочери
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