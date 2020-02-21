2020-02-21T06:48:21+03:00
Общество

В Уфе тестируют «умные» остановки

Всего в городе таких павильонов 135
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: vk.comФото: vk.com
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На улицах Уфы разместили 135 «умных» остановок, но пока далеко не все из них действительно «умные». Обещанный функционал: беспроводной интернет, тревожная кнопка, информационное табло с актуальным расписанием автобусов в новых павильонах зачастую не работает.

В мэрии города уточнили, что такая ситуация наблюдается из-за того, что 115 павильонов пока запущено в тестовом режиме. Их обслуживают «частники», а город возьмется за содержание остановок после оформления всех бумаг.

Тем не менее новые павильоны уже привлекли вандалов. За сутки их жертвами пали сразу две остановки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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