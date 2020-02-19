Жители Уфы за сутки разгромили две умные остановки

19 Февр. 2020 2020-02-19T16:18:20+03:00

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В Уфе менее чем за сутки разгромленными оказались две умные остановки. Об обоих случаях рассказали очевидцы в социальных сетях.

Первый павильон стал жертвой неловкого мужчины за рулем минивэна. Водитель въехал в остановку, расположенную в микрорайоне «Яркий» в тот момент, когда там находились ожидавшие своего автобуса горожане. Обошлось без человеческих жертв, однако дорогостоящую остановку придется ремонтировать – от удара авто у нее покосилась крыша.

Второй инцидент произошел буквально напротив здания мэрии Уфы. Здесь, по всей видимости, постарались уже вандалы. Она разбили стекло умной остановки и скрылись с места происшествия.

фото: vk.com

Стоимость «продвинутых» павильонов оценивается как минимум в 700 тысяч рублей. Всего таких в Уфе установлено 106 единиц. Они оснащены камерами видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, вай-фаем и кнопкой вызова полиции. В прошлый раз вандалы разбили две умные остановки на улице Ленина. Тогда виновные были быстро найдены, а Радий Хабиров пообещал хулиганов «ловить и наказывать до тех пор, пока желание гадить не пройдет».

ИСТОЧНИК KP.RU