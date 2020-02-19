2020-02-19T16:18:20+03:00
Происшествия

Жители Уфы за сутки разгромили две умные остановки

Одна из них находилась прямо напротив мэрии
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
фото: vk.comфото: vk.com
Изменить размер текста:

В Уфе менее чем за сутки разгромленными оказались две умные остановки. Об обоих случаях рассказали очевидцы в социальных сетях.

Первый павильон стал жертвой неловкого мужчины за рулем минивэна. Водитель въехал в остановку, расположенную в микрорайоне «Яркий» в тот момент, когда там находились ожидавшие своего автобуса горожане. Обошлось без человеческих жертв, однако дорогостоящую остановку придется ремонтировать – от удара авто у нее покосилась крыша.

Второй инцидент произошел буквально напротив здания мэрии Уфы. Здесь, по всей видимости, постарались уже вандалы. Она разбили стекло умной остановки и скрылись с места происшествия.

фото: vk.com

фото: vk.com

Стоимость «продвинутых» павильонов оценивается как минимум в 700 тысяч рублей. Всего таких в Уфе установлено 106 единиц. Они оснащены камерами видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, вай-фаем и кнопкой вызова полиции. В прошлый раз вандалы разбили две умные остановки на улице Ленина. Тогда виновные были быстро найдены, а Радий Хабиров пообещал хулиганов «ловить и наказывать до тех пор, пока желание гадить не пройдет».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Уфы за сутки разгромили две умные остановки
«Снял штаны, обнажив детородный орган»: московский адвокат рассказал новые подробности в деле об убийстве педофила из Уфы
В центре Уфы трамвай сошел с рельсов
Глава СК Башкирии объяснил, почему дело о пропаже семьи Мазовых является исключительным
«Вручную пришлось откапывать»: в Башкирии семья с тремя детьми оказалась погребенной под снегом
Количество клиентов Family Office ВТБ выросло в полтора раза
Банк УРАЛСИБ подтвердил соответствие стандарту безопасности данных индустрии платежных карт PCI DSS
Самый сильный человек России переезжает на постоянку в Уфу
СК возбудил уголовное дело по факту преднамеренного банкротства «Башкирского речного пароходства»
Стало известно, что делали Ксения Собчак и Алсу в башкирской деревне
«Ушел в неизвестном направлении»: в Башкирии без вести пропал 23-летний парень
Ипотека без первоначального взноса – уникальное предложение от ПСБ для клиентов ГК «Первый Трест»