«Остановил издевательство»: Радий Хабиров показал корабль башкирского пароходства после нескольких лет простоя

20 Февр. 2020 2020-02-20T15:04:57+03:00

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Радий Хабиров рассказал о ситуации вокруг Башкирского речного пароходства, руководство которого «добивало предприятие», являющееся некогда гордостью республики. На своих страницах в соцсетях глава региона показал пассажирский корабль «Чайка» после «нескольких лет абсолютного простоя». Он пообещал, что судно подремонтируют, и уже первого мая оно будет перевозить и катать жителей.

– …а ведь 10 лет назад в Башкортостане было 17 пассажирских судов и они доходили до Москвы, Казани, Самары, Волгограда, Астрахани и Ростова - на Дону... как и обещал, я остановил издевательство над Башкирским речным пароходством, выгнал оттуда деятелей-арбитражников, просто добивающих предприятие, некогда гордость Башкортостана, – написал Хабиров.

фото: vk.com / Радий Хабиров

Он добавил, что власти будут «постепенно восстанавливать пароходство». «Но великий русский флот тоже начинался с первого ботика». Первый рейс отремонтированного корабля, по словам главы Башкирии, будет посвящен ветеранам и работникам республиканского пароходства и судоремонтного завода.

ИСТОЧНИК KP.RU