СК возбудил уголовное дело по факту преднамеренного банкротства «Башкирского речного пароходства»
В Уфе Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту преднамеренного банкротства «Башкирского речного пароходства». Об этом сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства.
По версии следствия, в 2016-2017 годы бывшие руководители акционерного общества совершили неправомерные сделки, что привело к неспособности предприятия удовлетворить требования кредиторов. Управленцы пароходства и чиновники Минземимущества, которое является контролирующим ведомством, не предприняли никаких мер по урегулированию финансового конфликта.
В конечном счете Арбитражный суд признал АО «Башкирское речное пароходство» банкротом, в результате чего республике был нанесен имущественный вред на сумму в более чем 120 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU