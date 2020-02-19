2020-02-19T12:50:58+03:00
Происшествия

СК возбудил уголовное дело по факту преднамеренного банкротства «Башкирского речного пароходства»

Ущерб республике от действий бывших руководителей предприятия составил 120 млн рублей
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Уголовное дело возбудил следственный комитетУголовное дело возбудил следственный комитет
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В Уфе Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту преднамеренного банкротства «Башкирского речного пароходства». Об этом сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства.

По версии следствия, в 2016-2017 годы бывшие руководители акционерного общества совершили неправомерные сделки, что привело к неспособности предприятия удовлетворить требования кредиторов. Управленцы пароходства и чиновники Минземимущества, которое является контролирующим ведомством, не предприняли никаких мер по урегулированию финансового конфликта.

В конечном счете Арбитражный суд признал АО «Башкирское речное пароходство» банкротом, в результате чего республике был нанесен имущественный вред на сумму в более чем 120 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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