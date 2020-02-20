Уфимский блогер Рустам Набиев рассказал о состоянии своей новорожденной дочери

20 Февр. 2020 2020-02-20T16:56:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Уфимский блогер Рустам Набиев, выживший при обрушении казармы в Омске, рассказал о самочувствии своей младшей дочери Амины. Напомним, что на днях малышка всего лишь 26 дней от роду попала в реанимацию с пневмонией – девочку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, назначили антибиотикотерапию и кормили через зонд. Пока состояние малышки оценивается как стабильно тяжелое. По словам Рустама, сегодня врачи хотели отключить ее от аппарата ИВЛ, но позже медики передумали - решили не рисковать и подождать еще немного.

Парень добавил, что у его семьи уже «выработался иммунитет на жизненные испытания», и поблагодарил всех за поддержку и участие.

ИСТОЧНИК KP.RU