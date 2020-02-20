В Башкирии задержали молодого парня, который примотал приятеля к машине и возил по городу
Сотрудники ГИБДД задержали водителя, который примотал приятеля скотчем к багажнику «Лады Приора» и возил по улицам города Октябрьского. Номера у машины при этом были скрыты. Ролик с опасными покатушками был опубликован в социальных сетях. В дорожной полиции поступок экстремалов не оценили.
Инспекторы нашли и задержали водителя. Им оказался 19-летний горожанин. На него составили два административных протокола: за управление транспортным средством со скрытыми госномерами и нарушение правил перевозки людей. Общая сумма штрафа составила пять тысяч рублей.
Начальник республиканской ГИБДД Динар Гильмутдинов выразил надежду, что «сценаристы и исполнители главных ролей сделают правильные выводы».
Жителя Башкирии прокатили привязанным к машине //18.02.
ИСТОЧНИК KP.RU