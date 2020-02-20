2020-02-20T12:50:59+03:00
Общество

В Башкирии задержали молодого парня, который примотал приятеля к машине и возил по городу

В ГИБДД поступок экстремалов не оценили
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБфото: ГИБДД РБ
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Сотрудники ГИБДД задержали водителя, который примотал приятеля скотчем к багажнику «Лады Приора» и возил по улицам города Октябрьского. Номера у машины при этом были скрыты. Ролик с опасными покатушками был опубликован в социальных сетях. В дорожной полиции поступок экстремалов не оценили.

Инспекторы нашли и задержали водителя. Им оказался 19-летний горожанин. На него составили два административных протокола: за управление транспортным средством со скрытыми госномерами и нарушение правил перевозки людей. Общая сумма штрафа составила пять тысяч рублей.

Начальник республиканской ГИБДД Динар Гильмутдинов выразил надежду, что «сценаристы и исполнители главных ролей сделают правильные выводы».

Жителя Башкирии прокатили привязанным к машине //18.02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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