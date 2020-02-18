2020-02-18T13:01:41+03:00
Общество

Жителя Башкирии привязали к машине и возили по улицам города

Необычный случай произошел в Октябрьском
Рустем АХУНОВ
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В Октябрьском несколько молодых людей привязали друга к машине и катали по заснеженным улицам города.

Видео начали быстро распространять местные жители. На кадрах видно, как молодой намертво привязан скотчем к «Ладе», которая на небольшой скорости движется по дорогам общего пользования. Юмористы решили спрятать номера автомобиля от внимания сотрудников ГИБДД за листком бумаги. Разумеется, что такой опасный перфоманс обратили внимание прохожие и автомобилисты.

Напомним, что не так давно юная жительница все того же Октябрьского на камеру облила себя молоком на морозе. И это действо также засняли на видео.

Жителя Башкирии прокатили привязанным к машине //18.02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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