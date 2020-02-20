СК возбудил уголовное дело на чиновников Башкультнаследия из-за сноса в Уфе памятника архитектуры

20 Февр. 2020 2020-02-20T09:33:49+03:00

В Башкультнаследии Нигмановым заявили, что дом является памятником архитектуры с 1992 года

Изменить размер текста: A A

Следственный комитет по Башкирии возбудил уголовное дело за халатность по факту сноса памятника архитектуры. Фигурантами могут стать сотрудники Башкультнаследия.

Речь идет о здании, которое было расположено на улице Нехаева микрорайона Нижегородка. Постройку в 2016 году купила семья врачей Нигмановых. За полуразрушенный дом они выложили 700 тысяч рублей. Бывший владелец сказал им, что здание не является памятником архитекторы, и новые собственники снесли здание. После этого к ним наведались сотрудники Башкультнаследия, которые заявили, что снесенный дом является памятником архитектуры с 1992 года. Ленинский суд 16 декабря вынес решение о взыскании с Нигмановых 25 млн рублей. Верховный суд это решение отменил и направил дело на новое рассмотрение. Теперь ответственность грозит уже не снесшим дом владельцам, а непосредственно чиновникам Башкультнаследия.

Следствие полагает, что неустановленный сотрудник ведомства не предоставил в Единый госреестр недвижимости сведения о включении злополучного дома в перечень объектов культурного наследия. Кроме того, Башкультнаследие не предприняло меры по обследованию памятника и уведомлению о его статусе собственника.

Сейчас сотрудники СК допрашивают работников управления по охране объектов культурного наследия и изучают документацию. Планируется ряд экспертных исследований для определения ценности дома и оценки причиненного ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU