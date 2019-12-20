«Мне что, почку продать?»: в Уфе семью обязали выплатить 25 млн рублей за снос своего дома

В 2016 году семья врачей Нигмановых из Уфы купила дом за 700 тысяч в микрорайоне Нижегородка. Жить в нем было невозможно, да и сама покупка изначально была сделана, по большей части, из-за участка. В реставрации дома, со слов Гульнур Нигмановой, им было отказано, и тогда ее супруг Финат решил снести здание. Только вот после сноса к супругам наведались чиновники Башкультнаследия и сообщили, что разрушенный дом – это выявленный памятник архитектуры. Позже все стало еще серьезнее: 16 декабря Ленинским судом вынесено решение – оштрафовать собственника объекта на 25 миллионов рублей.

БЫЛА СПРАВКА, ЧТО ПОДЛЕЖИТ СНОСУ

Гульнур Нигманова рассказала «Комсомолке», что они с супругом приобрели участок с домом по улице Нехаева в 2016 году за 700 тысяч рублей. Со слов женщины, продавец при оформлении сделки купли-продажи уверила, что дом не является памятником архитектуры. Нигмановы решили убедиться в этом и проверили сами, и в Росреестре никаких данных об обременении не было. Дом чист, решили покупать, тем более бывшая собственница даже документ главархитектуры предоставила, что дом подлежит сносу.

- Дом уже был в крайне аварийном состоянии. Он разрушался на все три стороны – на постройки соседей, сбоку и сзади. Эти огромные колонны шатались и могли упасть на улицу, - говорит Гульнур.

В 2016 году семья врачей Нигмановых из Уфы покупает дом за 700 тысяч в микрорайоне Нижегородка.

Сначала семья хотела отреставрировать здание, но, со слов Гульнур, в администрации города ее мужу отказали. В мэрии сообщили, что реконструкция индивидуального жилищного строительства не относится к разрешенным видам использования данного участка. Тогда супруги решили снести дом, чтобы начать строить на его месте новый. Они уведомили главархитектуры, и ведомство прислало ответ, мол, информация принята к сведению (документы имеются в распоряжении редакции - Ред.).

- 28 августа, когда на участке работал экскаватор, сносил здание, к нам наведались из Башкультнаследия. И тут началось – вы преступники, вы снесли памятник архитектуры! Они утверждали, что дом находится в списке выявленных объектов культурного наследия. Однако они, видимо, не знают, что после выявления в течение 90 дней они должны собрать историческую информацию, уведомить собственника, повесить табличку на дом, дать охранную грамоту, - говорит Гульнур.

16 декабря Ленинский районный суд вынес решение – собственник Финат Нигманов должен заплатить штраф в размере 25 миллионов рублей.

- Таких денег у нас естественно нет. Мы обжаловали решение суда и надеемся на лучший исход. Прошу помощи у общественности в распространении информации, пытаюсь достучаться до властей. Мне что, почку продать, чтоб штраф оплатить? Так не купят ведь! – восклицает Гульнур.

Дом уже был в крайне аварийном состоянии

ОТВЕТ БАШКУЛЬТНАСЛЕДИЯ

Только вот в Башкультнаследии существует другая версия истории. С их слов, собственник не остановил снос дома даже после того, как узнал, что он является объектом культурного наследия, а кирпичи продал.

- Собственник выявленного объекта культурного наследия «Дом жилой с мастерской», являющегося памятником архитектуры конца XIX – начала XX века, не принял соответствующие меры по его сохранению, и в дальнейшем провел работы по сносу данного выявленного объекта культурного наследия, - ответили в ведомстве.

16 декабря в Ленинском районном суде состоялось очередное судебное заседание. По данным Башкультнаследия, собственник объекта или его представитель на судебное заседание так и не явились. Теперь Нигмановы должны заплатить 25 миллионов в течение ближайших полугода, правда решение суда в законную силу еще не вступило..

«Комсомольская Правда - Уфа» продолжит следить за этой историей.