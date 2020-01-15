«Я так понимаю, никто не ищет»: жена пропавшего с детьми уфимца Артема Мазова рассказала о ходе розыска

15 Янв. 2020 2020-01-15T10:12:26+03:00

За информацию, которая поможет найти семью Мазовых, полиция гарантирует вознаграждение в размере 500 тысяч рублей.

С момента исчезновения мужчины прошло уже почти три месяца

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Артем Мазов, который пропал в Уфе, взяв с собой двоих сыновей, так и не нашелся. 26 января будет ровно три месяца с момента загадочного исчезновения мужчины.

Сегодня удалось пообщаться с супругой мужчины Эльмирой. Со слов женщины, ее мужа и детей уже перестали искать.

- Я так понимаю, уже никто не ищет их. Я держусь, спасибо. Новостей нет, мне добавить нечего. Спасибо за поддержку, - сказала женщина «КП – Уфа».

В январе поиски прекратили спасатели – в пресс-службе МЧС пояснили, что мужчину теперь разыскивают представители других ведомств – сыщики следкома, полицейские и Росгвардия.

За информацию, которая поможет найти семью Мазовых, полиция гарантирует вознаграждение в размере 500 тысяч рублей.

Напомним, Артем Мазов и его сыновья ушли из дома 26 октября и бесследно пропали. Его супруга на следующий же день написала заявление в полицию, к делу подключились волонтеры, затем полицейские. Пустая и открытая машина Мазова была найдена недалеко от санатория «Речные зори». Известно, что накануне своего исчезновения мужчина купил бельевую веревку.

ИСТОЧНИК KP.RU