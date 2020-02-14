2020-02-14T20:27:18+03:00
Происшествия

В Уфе следователи выяснили, кто виноват в смерти рабочих, обгоревших в локомотивном депо

Тюремный срок грозит начальнику депо, который не заботился о безопасности своих подчиненных
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: МЧС по РБФото: МЧС по РБ
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В Уфе следователи завершили расследование уголовного дела по факту гибели двух рабочих в локомотивном депо. Напомним, что 3 декабря 2019 года слесарь и электрогазосварщик по заданию своего начальника приваривали топливные трубки с помощью сварочного аппарата, не зная, что в баке плещется топливо. В итоге искра попала в бак, и топливо воспламенилось. Оба рабочих получили сильнейшие ожоги и через несколько дней скончались в реанимации.

- Следствие установило, что начальник локомотивного депо дал разрешение на проведение огневых работ, допустив к выполнению лиц, не прошедших соответствующий инструктаж и не имеющих допуска к таким работам, а также не убедился в безопасности производства, что привело к трагедии, - сообщили в пресс-службе республиканского следственного комитета, - Обвиняемый признал свою вину в преступлении. В ближайшее время уголовное дело передадут в суд для рассмотрения по существу.

Также директору предприятия было вынесено предписание усилить контроль над соблюдением работниками техники безопасности, а виновных лиц привлечь к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
В Уфе следователи выяснили, кто виноват в смерти рабочих, обгоревших в локомотивном депо
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