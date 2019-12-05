«Никто не гарантирует того, что будет завтра»: стало известно состояние пострадавших в пожаре в уфимском депо

СЕГОДНЯ 12:58 2019-12-05T13:11:57+03:00

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Стало известно состояние двух рабочих по ремонту тепловозов, которые пострадали в ходе пожара в уфимском железнодорожном депо, который произошел в минувший вторник, 3 декабря. По данным источника «КП-Уфа» в правоохранительных органах, мужчин 41 и 48 лет доставили в реанимационное отделение городской клинической больницы №18. Они получили ожоги разной степени тяжести. Первому диагностировали ожоги головы, шеи, туловища, промежности, а также верхних и нижних конечностей на 98 процентов. У второго работника – на 93 процента. В настоящий момент за их жизнь борются врачи.

– Они сейчас в ожоговом отделении в тяжелом состоянии. Живы, но никто не гарантирует того, что будет завтра, потому что ожоги очень сильные, – сообщили корреспонденту «КП-Уфа» собеседник в Гострудинспекции.

По предварительной информации, пожар в ремонтном доке по улице Путейской произошел из-за хлопка газо-воздушной смеси во время подготовки к запуску тепловоза. Взрыв привел к возгоранию топливных баков локомотива.

Свои расследования на предприятии «ПромЖД-Гарант» сейчас проводят Гострудинспекция и Следственный комитет. СК возбудил уголовное дело по статье «нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». В ходе расследований будут определены причины случившегося и виновные лица.

ИСТОЧНИК KP.RU