Главой района в Башкирии назначили женщину – второй раз в истории и за месяц

14 Февр. 2020 2020-02-14T16:18:00+03:00

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Сегодня, 14 февраля, в администрации Бирского района сменился глава. Им второй раз в истории республики и за последние три недели стала женщина – Юлия Галковская. Она занимала пост первого заместителя руководителя муниципалитета. Чиновница будет возглавлять район с 17 февраля до вступления в должность лица, назначенного местным Советом по результатам конкурса. Не исключено, что этим лицом может стать сама Галковская.

Василий Петров, уступивший кресло главы, сложил полномочия досрочно. Как сообщает пресс-служба Бирской администрации, «по семейным обстоятельствам».

К слову, сегодня утвердили первую женщину-главу района в новейшей истории Башкирии Зухру Гордиенко. Теперь она официально и полноправно руководит Кигинским районом. Ее кандидатуру в январе текущего года поддержал Радий Хабиров. Он назвал Гордиенко «первой ласточкой» и заявил, что теперь власти республики будут «исходить не из стереотипов, а исключительно из профессиональных и человеческих качеств претендента» на высокий пост.

ИСТОЧНИК KP.RU