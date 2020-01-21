Главой района впервые в истории Башкортостана стала женщина

21 Янв. 2020 2020-01-21T10:23:57+03:00

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Кигинский района Башкирии возглавила Зухра Гордиенко. Указ, назначающий ее врио главы района, подписал Радий Хабиров.

"Сегодня впервые в новейшей истории Башкортостана главой района избрана женщина - Зухра Маулитбаевна Гордиенко. Признаюсь, это только первая ласточка. Мы и дальше будем доверять женщинам серьезные и ответственные посты, и исходить при этом не из стереотипов, а исключительно из профессиональных и человеческих качеств претендента", - прокомментировал назначение глава республики.

На этом посту она сменит Шамиля Мухаметдинова. Зухра Гордиенко родилась в Учалах в 1976 году. Последние 8 лет занимала пост замглавы администрации Учалинского района по социальным вопросам.

К слову, глава Башкирии в эти часы как раз находится в рабочей поездке по Кигинскому району. Он планирует ознакомится с деятельностью учебных и спортивных организаций, а также пообщаться с местными властями.

ИСТОЧНИК KP.RU