Радий Хабиров пообещал вытащить всех уличных нарушителей за уши и отдать под суд

14 Февр. 2020 2020-02-14T14:53:44+03:00

А еще он рассказал, насколько точно работает система видеонаблюдения с определением лиц

Изменить размер текста: A A

Глава Башкирии Радий Хабиров так впечатлился установленными в Уфе камерами с функцией распознавания лиц, что пообещал вытащить всех «нарушителей за уши и отдать под суд». Он заявил об этом на своих страницах в соцсетях.

В ходе сегодняшней рабочей поездки по столице Башкирии руководитель региона опробовал на себе видеокамеру на остановке в микрорайоне Инорс. По его словам, она успешно опознала и его самого, и коллег.

– Таких камер в Уфе мы установили 951, чтобы граждане чувствовали себя свободно, не опасаясь за свою жизнь и кошелек. Таким образом, те, кто мешает спокойно жить нашим людям, нарушает закон, должны понимать - мы методично закроем видеонаблюдением все точки входа и точки выхода, всех нарушителей вытащим за уши и отдадим под суд, - написал Хабиров.

Напомним, новые камеры планируется также установить в микрорайоне Сипайлово и в местах массовых скоплений людей.

ИСТОЧНИК KP.RU