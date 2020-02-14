2020-02-14T14:53:44+03:00
Общество

Радий Хабиров пообещал вытащить всех уличных нарушителей за уши и отдать под суд

А еще он рассказал, насколько точно работает система видеонаблюдения с определением лиц
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: vk.com // Радий Хабировфото: vk.com // Радий Хабиров
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Глава Башкирии Радий Хабиров так впечатлился установленными в Уфе камерами с функцией распознавания лиц, что пообещал вытащить всех «нарушителей за уши и отдать под суд». Он заявил об этом на своих страницах в соцсетях.

В ходе сегодняшней рабочей поездки по столице Башкирии руководитель региона опробовал на себе видеокамеру на остановке в микрорайоне Инорс. По его словам, она успешно опознала и его самого, и коллег.

– Таких камер в Уфе мы установили 951, чтобы граждане чувствовали себя свободно, не опасаясь за свою жизнь и кошелек. Таким образом, те, кто мешает спокойно жить нашим людям, нарушает закон, должны понимать - мы методично закроем видеонаблюдением все точки входа и точки выхода, всех нарушителей вытащим за уши и отдадим под суд, - написал Хабиров.

Напомним, новые камеры планируется также установить в микрорайоне Сипайлово и в местах массовых скоплений людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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