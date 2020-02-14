В Уфе около тысячи камер распознают лица

14 Февр. 2020 2020-02-14T12:47:28+03:00

Комплексы установлены в микрорайоне Инорс и на улице Ленина

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В Уфе 951 камера оборудована функцией распознавания лиц. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщил министр цифрового развития государственного управления Башкирии Геннадий Разумикин во время рабочей поездки Радия Хабирова по столице Башкирии.

Комплексы с интеллектуальным видеонаблюдением установлены в микрорайоне Инорс и на улице Ленина. Камеры обеспечивают высокое качество изображения. Они оборудованы детектором огня и датчиками контроля парковки автомобилей.

По словам мэра Уфы Ульфата Мустафина, технологии способствуют успешной работе полицейских, а также оперативных и коммунальных служб. Градоначальник предложил увеличить зону действия видеонаблюдения и установить его в микрорайоне Сипайлово и местах массового скопления людей.

ИСТОЧНИК KP.RU