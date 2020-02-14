2020-02-14T13:06:32+03:00
Общество

Власти Уфы продлили карантин во всех школах

Из-за эпидемии ОРВИ и гриппа учащиеся будут «отдыхать» еще неделю
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ufacity.infoфото: ufacity.info
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Во всех школах Уфы карантин по ОРВИ и гриппу продлен еще на неделю - до 22 февраля. Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель главы администрации города Алина Сулейманова. В мэрии информацию подтвердили.

Обучение, как и на текущей неделе, будет организовано дистанционно. Благодаря этому школьники не отстанут от программы, а учителя, по словам чиновницы, не потеряют отработанных и оплаченных дней.

Ранее власти башкирской столицы закрыли школы на карантин с 10 по 16 февраля. По последним данным, предоставленным региональным Роспотребнадзором, в Уфе на шестой неделе года заболевание острой респираторной вирусной инфекцией выявлено у 6090 детей (55% от общего числа заболевших). Эпидемический порог превышен на 56% среди детей 7-14 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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