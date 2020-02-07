В Уфе все школы закроют на карантин

7 Февр. 2020 2020-02-07T17:33:41+03:00

Об этом сообщили в городской администрации

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В башкирской столице все школы будут закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ в «целях предотвращения роста заболеваемости обучающихся». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

– Во всех муниципальных общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования с 10 по 16 февраля 2020 года приостановлен образовательный процесс, – рассказали уфимские власти. – Обучение на указанный период будет организовано в дистанционной форме.

В мэрии уточнили, что итоговое собеседование по русскому языку для неболеющих учащихся девятых классов будет проведено как и планировалось – 12 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU