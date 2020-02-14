2020-02-14T12:04:05+03:00
Общество

В мэрии Уфы пообещали усилить систему защиты своего сайта после появления на нем рекламы проституток

Администрация города попросила отнестись к возникшей ситуации с пониманием
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В мэрии Уфы объяснили появление рекламы интим-услуг на своем сайте происками злоумышленников и пообещали усилить систему защиты. Власти города призвали с пониманием отнестись в возникшей внештатной ситуации.

– В данный момент специалисты по информационной безопасности разбираются в ситуации. Система защиты сайта будет усилена, – сообщает пресс-служба уфимской администрации.

Напомним, вчера, 13 февраля, на официальном сайте мэрии появилась ссылка на сайт с предложением заказать проститутку из Сочи. В сопроводительном тексте было написано, что жрицы любви дадут «хороший толчок для новых идей в бизнесе и личной жизни» и вдохновят на подвиги, «помогая полноценно расслабиться и выпустить пар в минуты блаженства».

Провокационная запись была добавлена в конец заметки от 17 сентября 2019 года, в которой шла речь об установке арт-объекта «Такси, притормози!». После того как информация о столь откровенной рекламе появилась в СМИ, сотрудники мэрии удалили ее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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