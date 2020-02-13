2020-02-13T14:53:40+03:00
Общество

На официальном сайте мэрии Уфы появилась ссылка на ресурс с заказом проституток

Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: скриншот с сайта администрации Уфыфото: скриншот с сайта администрации Уфы
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На официальном сайте уфимской администрации появилась ссылка на сайт, где предлагается заказать проститутку из Сочи. Провокационная запись была добавлена в конец заметки от 17 сентября об установке арт-объекта «Такси, притормози!» на площадке торгового центра «Планета». Ссылкой дело не ограничилось – к новости приписали дополнительный отрывок, рекламирующий ресурс по предоставлению эскорт-услуг.

– Радует, что такое креативное решение нашло свое воплощение именно на территории нашего района! Разнообразие в сексуальном плане дает хороший толчок для новых идей в бизнесе и личной жизни, удовлетворенный мужчина готов свернуть горы и работать сутками на результат, поэтому индивидуалки из Сочи часто вдохновляют на подвиги, помогая полноценно расслабиться и выпустить пар в минуты блаженства.

Сотрудники мэрии оперативно избавились от записи. По всей видимости, ресурс городских властей был взломан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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