На официальном сайте мэрии Уфы появилась ссылка на ресурс с заказом проституток

13 Февр. 2020 2020-02-13T14:53:40+03:00

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На официальном сайте уфимской администрации появилась ссылка на сайт, где предлагается заказать проститутку из Сочи. Провокационная запись была добавлена в конец заметки от 17 сентября об установке арт-объекта «Такси, притормози!» на площадке торгового центра «Планета». Ссылкой дело не ограничилось – к новости приписали дополнительный отрывок, рекламирующий ресурс по предоставлению эскорт-услуг.

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Сотрудники мэрии оперативно избавились от записи. По всей видимости, ресурс городских властей был взломан.

ИСТОЧНИК KP.RU