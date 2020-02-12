2020-02-12T16:04:07+03:00
Общество

В минздраве Башкирии рассказали о состоянии ребенка, который замерз на улице, пока его мать спала

К счастью, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает
Эльвина АПАРИНА
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Ребенок пролежал в снегу при -25 несколько часовРебенок пролежал в снегу при -25 несколько часов
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Стало известно, как себя чувствует двухлетний Амир (имена здесь и далее изменены – Прим.ред.), который чуть насмерть не замерз на улице, пока его мать выпивала, а потом спала.

В мннздраве сообщили «КПУфа», что жизни ребенка ничего не угрожает.

- Состояние малыша тяжелое, но стабильное. В республиканскую детскую клинику привезли его вчера 11 февраля из Мелеузовской ЦРБ, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, что вопиющий случай произошел в ночь на 10 февраля в Мелеузовском районе республики. Двухмесячный малыш несколько часов пролежал на улице на морозе, пока его мать выпивала с любовником, а затем спала. Следователи Мелеузовского района по данному факту возбудили уголовное по двум статьям - 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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