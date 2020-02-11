2020-02-11T11:31:13+03:00
Происшествия

«Родным сказали - готовьтесь к похоронам»: двухлетний мальчик из Башкирии замерзал в сугробе, пока мать пила с любовником

Ребенка нашли соседи, которые вызвали медиков
Эльвина АПАРИНА
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Лейла плохо ухаживала за ребенком – одевала в то, что сельчане отдадут. В садик не водила, сама никогда нигде не работала.Лейла плохо ухаживала за ребенком – одевала в то, что сельчане отдадут. В садик не водила, сама никогда нигде не работала.
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Вся Башкирия обсуждает вопиющий случай, который произошел в селе Нугуш Мелеузовского района. Здесь в ночь на 10 февраля в снегу обнаружили двухлетнего мальчика. Как выяснилось позже, его мать вместе с сожителем пошли к соседке за самогоном, а про ребенка просто-напросто забыли. «Комсомолка» связалась с родственниками и узнала все подробности того рокового дня.

ВЕЛИ АМОРАЛЬНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Последнее время 23-летняя Лейла Б. (имена здесь и далее изменены – Прим.ред.) со своим двухлетним сыном Амиром от первого брака проживала с новым возлюбленным в Нугуше. Пару нельзя назвать благополучной – они часто выпивали, нигде не работали, вели аморальный образ жизни. Со слов родственницы, Лейла плохо ухаживала за ребенком – одевала в то, что сельчане отдадут. В садик не водила, сама никогда нигде не работала.

Женщина уверяет, что Лейла стала такой после того, как ее супруга, отца ребенка, отправили в места не столь отдаленные.

- Айрат у нее уже два сидит в тюрьме в Салавате за причинение смерти по неосторожности, всего ему дали семь лет. Поженились они по любви, был красивый никах, потом рождение первенца. У обоих была первая любовь. Но Лейла, пока супруг сидит, нашла себе другого мужчину, начала с ним жить. Он постоянно пьет, вот и она с ним начала выпивать, теперь ни дня без рюмки, - рассказывает собеседница.

Пара поженилась по любви, но все пошло не так, когда Айрат попал за решетку

Пара поженилась по любви, но все пошло не так, когда Айрат попал за решетку

РЕБЕНКА НАШЛИ СОСЕДИ

В то воскресенье 9 февраля пара снова распивала горячительные напитки. Ближе к 23 часам алкоголь закончился, а продолжать веселье хотелось, тогда те отправились к соседке за самогоном. Дальше как в тумане – сожители ничего не помнят, выпили весь алкоголь и легли спать. А где ребенок, разберемся завтра. Глубокой ночью их разбудили полицейские и сообщили, что сына Лейлы нашли обмерзшим в сугробе соседи.

- Мы до сих пор не знаем, как Амир оказался на улице. У нас есть две версии – либо они взяли его с собой, завернули в шаль, а тот выпал. Либо мальчик спал, проснулся, а никого нет – вот и пошел их искать, - говорит родственница. – Амира нашли соседи – услышали плач и вышли на улицу, а там он лежит, плачет, весь обмерз, в одной футболке и колготках. У нас той ночью было -25 градусов. Сколько он пролежал в снегу, не знаем.

Сельчане экстренно вызвали скорую помощь, за ними приехали и полицейские, которые разбудили спящую Лейлу.

СОСТОЯНИЕ СТАБИЛЬНО ТЯЖЕЛОЕ

Малыша в ту ночь увезли в хирургическое отделение Мелеузовской центральной больницы. Он был весь обмерзший и даже не шевелился. Родным сразу сказали – он не выживет, готовьтесь к похоронам, надежды на выздоровление нет. После этого в поселке сразу стали распространяться слухи, что Амир умер. Но чудо произошло, и ребенок выжил. Малыш лежит под аппаратом искусственной вентиляции легких.

Сегодня, 11 февраля, в 13 часов из Уфы приедет реанимация, которая увезет Амира с бабушкой в Республиканскую детскую больницу. Родственники молятся, что малыш пойдет на поправку.

С матерью сейчас работают следователи, ее судьба решается.

ОФИЦИАЛЬНО

Следователи Мелеузовского района по данному факту возбудили уголовное по двум статьям - 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

Правоохранители провели осмотр места происшествия, в данный момент допрашивается мать и другие члены семьи и близкие, с которыми проживал пострадавший. Также устанавливается, при каких обстоятельствах ребенок мог оказаться на улице, изучаются жилищно-бытовые и социальные условия проживания семьи пострадавшего, планируется проведение судебно-медицинской экспертизы, в ходе расследования действиям матери ребенка будет дана правовая оценка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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