«Родным сказали - готовьтесь к похоронам»: двухлетний мальчик из Башкирии замерзал в сугробе, пока мать пила с любовником

Вся Башкирия обсуждает вопиющий случай, который произошел в селе Нугуш Мелеузовского района. Здесь в ночь на 10 февраля в снегу обнаружили двухлетнего мальчика. Как выяснилось позже, его мать вместе с сожителем пошли к соседке за самогоном, а про ребенка просто-напросто забыли. «Комсомолка» связалась с родственниками и узнала все подробности того рокового дня.

ВЕЛИ АМОРАЛЬНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Последнее время 23-летняя Лейла Б. (имена здесь и далее изменены – Прим.ред.) со своим двухлетним сыном Амиром от первого брака проживала с новым возлюбленным в Нугуше. Пару нельзя назвать благополучной – они часто выпивали, нигде не работали, вели аморальный образ жизни. Со слов родственницы, Лейла плохо ухаживала за ребенком – одевала в то, что сельчане отдадут. В садик не водила, сама никогда нигде не работала.

Женщина уверяет, что Лейла стала такой после того, как ее супруга, отца ребенка, отправили в места не столь отдаленные.

- Айрат у нее уже два сидит в тюрьме в Салавате за причинение смерти по неосторожности, всего ему дали семь лет. Поженились они по любви, был красивый никах, потом рождение первенца. У обоих была первая любовь. Но Лейла, пока супруг сидит, нашла себе другого мужчину, начала с ним жить. Он постоянно пьет, вот и она с ним начала выпивать, теперь ни дня без рюмки, - рассказывает собеседница.

Пара поженилась по любви, но все пошло не так, когда Айрат попал за решетку

РЕБЕНКА НАШЛИ СОСЕДИ

В то воскресенье 9 февраля пара снова распивала горячительные напитки. Ближе к 23 часам алкоголь закончился, а продолжать веселье хотелось, тогда те отправились к соседке за самогоном. Дальше как в тумане – сожители ничего не помнят, выпили весь алкоголь и легли спать. А где ребенок, разберемся завтра. Глубокой ночью их разбудили полицейские и сообщили, что сына Лейлы нашли обмерзшим в сугробе соседи.

- Мы до сих пор не знаем, как Амир оказался на улице. У нас есть две версии – либо они взяли его с собой, завернули в шаль, а тот выпал. Либо мальчик спал, проснулся, а никого нет – вот и пошел их искать, - говорит родственница. – Амира нашли соседи – услышали плач и вышли на улицу, а там он лежит, плачет, весь обмерз, в одной футболке и колготках. У нас той ночью было -25 градусов. Сколько он пролежал в снегу, не знаем.

Сельчане экстренно вызвали скорую помощь, за ними приехали и полицейские, которые разбудили спящую Лейлу.

СОСТОЯНИЕ СТАБИЛЬНО ТЯЖЕЛОЕ

Малыша в ту ночь увезли в хирургическое отделение Мелеузовской центральной больницы. Он был весь обмерзший и даже не шевелился. Родным сразу сказали – он не выживет, готовьтесь к похоронам, надежды на выздоровление нет. После этого в поселке сразу стали распространяться слухи, что Амир умер. Но чудо произошло, и ребенок выжил. Малыш лежит под аппаратом искусственной вентиляции легких.

Сегодня, 11 февраля, в 13 часов из Уфы приедет реанимация, которая увезет Амира с бабушкой в Республиканскую детскую больницу. Родственники молятся, что малыш пойдет на поправку.

С матерью сейчас работают следователи, ее судьба решается.

ОФИЦИАЛЬНО

Следователи Мелеузовского района по данному факту возбудили уголовное по двум статьям - 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

Правоохранители провели осмотр места происшествия, в данный момент допрашивается мать и другие члены семьи и близкие, с которыми проживал пострадавший. Также устанавливается, при каких обстоятельствах ребенок мог оказаться на улице, изучаются жилищно-бытовые и социальные условия проживания семьи пострадавшего, планируется проведение судебно-медицинской экспертизы, в ходе расследования действиям матери ребенка будет дана правовая оценка.