2020-02-07T14:03:27+03:00
Общество

Уфимский меценат оплатит похороны жестоко убитой матери пятерых детей

Предприниматель считает, что она должна быть похоронена достойно
Эльвина АПАРИНА
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Родственники Гульназ выражают огромную помощь предпринимателю и желают ему всего самого наилучшего.Родственники Гульназ выражают огромную помощь предпринимателю и желают ему всего самого наилучшего.
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С близкими зверской убитой 31-летней Гульназ Иксановой, матери пятерых детей, связался бизнесмен, который предложил оплатить похороны женщины. Об этом сообщила «Комсомолке» ее подруга Мария. Напомним, что «КП-Уфа» ранее сообщала, что 29 января на убитую напал бывший муж, когда она приехала к нему за вещами. Злоумышленник зарезал ее и отрезал длинные волосы. Ее тело до сих пор находится в морге, потому что у близких не было денег забрать его.

- С нами связалась секретарша мецената и сообщила, что мужчина, владелец нотариальной конторы, хочет оплатить похороны Гульназ. Он сказал, что она родила пятерых детей и должна быть похоронена достойно, - рассказала Мария.

Поговорив с родственниками, меценат перевел им на карту необходимую для организации похорон сумму. Завтра близкие заберут тело из морга и увезут в Альшеевский район, откуда родом женщина.

Родственники Гульназ выражают огромную помощь предпринимателю и желают ему всего самого наилучшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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