«Она истекала кровью и лежала в снегу»: в Уфе мать пятерых детей убил бывший муж

Вопиющий случай произошел в Советском районе Уфы 29 января. Как ранее сообщала «КП – Уфа», на территории одного из частных домов было обнаружено тело 31-летней женщины. Как выяснила следственно-оперативная группа, к ее смерти причастен бывший супруг. Сотрудники задержали пьяного мужчину и доставили его в отдел полиции. На допросе он дал признательные показания и рассказал, что напал на экс-возлюбленную с ножом.

ДОГНАЛ И ДОБИЛ

Как удалось выяснить «Комсомолке» погибшей оказалась 31-летняя Гульназ Исанова. Последний год она проживала в Салавате, а в тот злополучный день 29 января приехала в Уфу, чтобы забрать у бывшего оставленные у него вещи. Последние несколько месяцев Гульназ помогала благотворительная организация «Линия жизни», за вещами она приехала со своим куратором. Он оставил ее у бывшего мужа и пообещал забрать в половину седьмого вечера. Как рассказала подруга женщины Мария, экс-супруг Гульназ в этот день был очень пьян и агрессивен.

- Она зашла домой, была у бывшего мужа, там же находился ее родной брат. Гульназ в этот день была совершенно трезвая, поскольку проходила социальную адаптацию. Собирала вещи, никому не мешала. Когда брат ушел, экс-супруг решил вспомнить старые обиды и начал распускать руки, а затем и вовсе схватил нож, - рассказывает Мария.

Разъяренный мужчина взял в руки огромный кухонный нож и ударил им свою бывшую. Та закричала, стала убегать на улицу. Во дворе он ее догнал и ударил ножом еще раз, этот удар уже стал смертельным. Помимо этого злоумышленник обрезал ей волосы.

- Брат вернулся через два часа. Смотрит, а она истекает кровью, лежит в снегу. Но помочь ей было уже нечем, она была уже мертва, лежала в футболке и джинсах босиком, убежала, в чем была, - продолжает Мария.

БЫЛА РАНЕЕ СУДИМА

Подозреваемого взяли под стражу и возбудили в отношении него уголовное дело. Известно, что буквально в прошлом году уфимец уже представал перед судом по обвинению в умышленном причинении легкого вреда здоровью и угрозу убийством. Впрочем, и убитая тоже проходила по «уголовке». В 2015 году она в попытке защитить своего бывшего порезала мужчину. Тогда за нанесение тяжких телесных она отделалась условным сроком.

ОСТАЛОСЬ ПЯТЬ ДЕТЕЙ

Со слов собеседницы, Гульназ никогда не была счастлива с ним в браке – пара вела не самый лучший образ, часто выпивала, были между ними и драки. Однако супруги завели троих детей. Все они находятся сейчас у сестры бывшего мужа, который и подозревается в убийстве.

После расставания с первым мужем, Гульназ вышла замуж во второй раз – в семье тоже было не все гладко, но до рукоприкладства никогда не доходило.

- Со вторым мужем она прожила несколько лет. Они родили двоих детей. К сожалению, они попали в детский дом, и одну из них уже забрали в семью, - продолжает Мария. - Дети даже не знают, что их родная мать умерла.

Со слов Марии, бывший муж даже после развода не давал ей покоя - названивал, приезжал, жаловался в опеку.

ТЕЛО ВСЕ ЕЩЕ В МОРГЕ

Тело Гульназ все еще находится в морге. У женщины нет ни родителей, ни родственников. Сначала проводилась экспертиза, и из-за этого все затянулось, а сейчас забрать – не хватает денег.

Знакомые пытаются своими силами собрать денежные средства на похороны. Тело Гульназ придать земле планируют недалеко от Раевки, откуда родом Гульназ. Ее похоронят в ближайшие дни, как только решат финансовые вопросы.