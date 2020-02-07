2020-02-07T08:23:13+03:00
Общество

На выходных в Башкирии ударит 27-градусный мороз

Конец недели выдастся холодным
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Последний день недели станет самым холоднымПоследний день недели станет самым холоднымФото: Влад КОМЯКОВ
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На этой неделе погода в Башкирии очень капризная. Сначала выпал обильный снегопад, который привел к настоящему апокалипсису, затем стало тепло, и вместе со снегом пошел дождь. К концу недели столбики термометров поползли вниз – и уже на этих выходных ожидается 27-градусный мороз.

Сегодня днем, 7 февраля, по прогнозам синоптиков Башгидромета, в республике выпадет небольшой снег (в том числе и мокрый), местами метель, возможны налипания мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах гололед, снежные заносы и накаты – все это сохранится на протяжении ближайших трех дней. Ветер будет юго-восточным, восточным, умеренным. Температура воздуха составит -6, -11°, по югу – 0,-5°.

Грядущей ночью, 8 февраля, ночью пойдет снег. Ветер сменит направление на северное и северо-западное, будет умеренным. Температура ночью -7,-12°, местами до -17°, днем -4,-9°.

Сильно похолодает в воскресенье, 9 февраля. Ночью подморозит до -17, -22° (при прояснениях и вовсе до -27°). Днем станет чуть теплее -9,-14°. Местами ожидается небольшой снег. Ветер северо-западный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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