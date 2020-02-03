Снежный апокалипсис вернулся: на улицах Уфы огромные пробки, глубокие сугробы и аварии

Сегодня, 3 февраля, на Уфу обрушился циклон с обильными снегопадами – такая погода сохранится в столице Башкирии до конца недели. В субботу похолодает, и осадки отступят. Судя по тому, что происходит сегодня в городе, лучше посидеть дома. По состоянию на 15 часов город встал в шестибалльных пробках согласно Яндекс.Навигатору, на дорогах сотни мелких аварий, а во дворах растут сугробы. Уже и дети не радуются – скоро они не смогут пойти в школу, потому что попросту утонут в снегу.

Люди вынуждены сами расчищать свои дворы

В МЧС ПРЕДУПРЕДИЛИ ЗАРАНЕЕ

Спасатели горожан предупредили об ухудшении погодных условий еще вчера, на всякий случай напомнили еще сегодня. Ветер в Уфе усилился до 18 м/с. пешеходам советуют избегать нахождения рядом с деревьями, электроопорами, рекламными щитами, хрупкими конструкциями. Автомобилистам лучше не выезжать на трассы без острой необходимости и не парковаться возле насаждений, линий электропередач, заборов.

Трассы замело

СОБРАЛИ ЭКСТРЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ

В мэрии в этот раз к снегопаду решили подготовиться тщательней. Первый заместитель сити-менеджера Салават Хусаинов даже собрал ночью целое совещание. На нем обсудили дальнейшую борьбу со снегом, а также коммунальщиков отчитали за плохую уборку. Хусаинов отметил, что, несмотря на то, что коммунальные службы в усиленном режиме очищают город, есть замечания по качеству выполненных работ. К примеру, много обращений от жителей Октябрьского, Советского и Орджоникидзевского районов столицы – у них нечищеные дворы.

Замглавы поручил в усиленном круглосуточном режиме продолжать уборку, особенно во дворах и территориях. Также на совещании обсудили тот факт, что уборке снега мешают оставленные горожанами автомобили.

– Понятно, что качественной уборке двора мешают припаркованные автомобили. Надо их перемещать, а жителей – постоянно информировать о предстоящей уборке, – подчеркнул Салават Хусаинов. – В последующие дни ожидается ухудшение погодных условий. В связи с этим, на местах необходимо правильно организовать работу и усилить контроль за ее выполнением. Особое значение придать очистке кровли жилых домов и зданий, чтобы не подвергать опасности жизнь и здоровье граждан, – добавил он.

ПРОБКИ – 6 БАЛЛОВ

Уфу сковали пробки

До час-пика еще три часа, а Уфу уже сковали шестибалльные пробки. По данным сервиса Яндекс.Навигатор, самые крупные пробки – в центре города. Наглухо встали такие улицы как Революционная, Цюрупы, Кирова, Айская, Бессонова. Сильные заторы наблюдаются и на проспекте Октября в районе остановок «Фирма Мир», «Города Галле», «Спортивная». Тяжелая ситуация наблюдается в Сипайлово – микрорайон скован с двух сторон. Улица Сипайловская выделена на карте красным цветом – автомобилисты двигаются со скоростью 10-20 км/ч. Встали и улицы Жукова, Гагарина.

НА ОДНОМ УЧАСТКЕ СРАЗУ НЕСКОЛЬКО ДТП

Пробки происходят зачастую из-за узких улиц и мелких аварий на дорогах. Так, серьезная авария случилась на Демском шоссе – здесь столкнулись сразу три транспортных средства: автобус и две легковушки. По предварительным данным, пострадавших нет. Но ДТП создало серьезную помеху другим автомобилистам – ПАЗик попросту перекрыл две полосы. Аварию сейчас оформляют сотрудники ГИБДД. Скорость потока на Демском шоссе составляет всего 13 км/ч.

На дорогах очень много аварий

РАБОТАЮТ 264 ТЕХНИКИ

В мэрии отчитались, что коммунальные и жилищные службы продолжают работать в усиленном режиме. В очистке городских магистралей задействовано 264 единицы коммунальной техники и около 500 человек. По линии Управления жилищного хозяйства во дворах работает 166 единиц техники и более 800 дворников.

Также в администрации напомнили, что на сайте мэрии размещена интерактивная карта работы коммунальной техники города. Данный сервис отображает работу техники в режиме реального времени, а также позволяет увидеть историю движения транспортных средств за последние 12 часов.